SOS ! Sauvons les entreprises industrielles nigériennes des concurrences déloyales…

Alerte ! Des faux certificats d’origine des marchandises, sont utilisés dans les espaces , CEDEAO et UEMOA, par un groupe d’opérateurs économiques chinois basés au Ghana : En effet, selon le site Mali Info, au Mali voisin, il a été démantelé un groupe mafieux d’opérateurs économiques chinois basés au Ghana qui faisaient entrer des marchandises , « frappées made in Ghana » en vue de se faire établir des vrais faux certificats d’origine des marchandises sur des produits fabriqués en Chine , ce qui leur permettrait de bénéficier des avantages liés aux espaces communautaires , CEDEAO et UEMOA.

Cette pratique frauduleuse, non seulement fait perdre des recettes publiques au gouvernement malien mais aussi nuit très gravement à l’économie des deux espaces communautaires économiques, CEDEAO et UEMOA. Pour bien prospérer dans leur pratique mafieuse les cinq chinois épinglés par les services compétents maliens ont installé deux petites industries au Ghana, faisaient des lobyings pour empêcher la délivrance des visas d’entrées en Chine aux opérateurs économiques qui n’étaient pas leurs représentants complices, sans doute pour que la tricherie ne soit pas découverte , seuls leurs complices locaux bénéficiaient facilement de la délivrance des visas d’entrées en Chine .

Les pays membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et de la future zone de libre-échange Continental , sont donc avertis, ils se devraient de prendre des mesures anticipées appropriées en vue de neutraliser d’éventuels crimes économiques qui risqueraient d’être commis dans les espaces communautaires. Les services chargés de la protection de nos économies se devraient de s’organiser en brigades mixtes pour bien traquer les fraudeurs. La zone de libre échange exige un contrôle rigoureux de nos frontières faute de quoi nos recettes douanières seront non seulement en baisse continuelle mais aussi toutes nos industries nationales risqueraient de tomber en faillite du fait des concurrences déloyales.

Nous venons d’apprendre que la Société des Brasseries et Boissons Gazeuses du Niger, BRANIGER, victime des fortes concurrences déloyales, a convoqué son Assemblée Générale Extraordinaire pour le lundi 10 juin 2019 afin de délibérer sur les points suivants : -Rapport du Conseil d’Administration, -Dissolution anticipée et liquidation de la Société, -Nomination du liquidateur entre autres. C’est une mauvaise nouvelle pour notre économie étant donné le rôle économique très important que joue cette société dans notre pays .

C’est déplorable que le ministère en charge de l’industrie et celui en charge des Finances , n’arriveraient pas à éradiquer cette pratique mafieuse des concurrences déloyales ,favorisées par des fraudes massives des produits alimentaires et autres produits de premières nécessités étrangers qui inondent nos marchés sans contrôle professionnel rigoureux.

Le peu des industries qui survivent encore risqueraient de disparaitre si les services compétents ne prennent pas des dispositions nécessaires et utiles pour faire face à ce phénomène d’une nouvelle fraude organisée, très dangereuse pour la prospérité de notre économie. Après une soixante d’années des loyaux services, en tant qu’agent économique au Niger, la société BRANIGER, qui s’acquitte régulièrement de près de deux milliards (2000 000 000) de francs CFA d’impôts, par an et qui emploie un personnel de près de mille quatre cent (1400) chefs de familles, se retrouverait aujourd’hui dans l’obligation de fermer son usine, pour aller s’implanter ailleurs par faute de concurrences déloyales.

Cette situation très alarmante de la société BRANIGER, doit interpeler la conscience des hommes qui animent les services compétents en la matière, en vue de faire prendre des dispositions utiles et diligentes pour sauver la dite entreprise industrielle et par ricochet faire éviter aux autres entreprises industrielles nigériennes des lendemains malheureux. Notre pays, le Niger est champion de libre-échange continental, et la zone de libre-échange exige de l’ordre, de la discipline, de la concurrence loyale, par conséquent, il y a lieu de faire arrêter ce désordre des occurrences déloyales, entretenu par les narcotrafiquants, qui nuit à la santé notre économie et à l’image de marque de notre cher pays. Un homme averti en vaut deux ! À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado Magagi (Contribution Web)