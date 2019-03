Soumana Sanda : je me battrais pour Hama Amadou jusqu’à la victoire finale

Le Président de la coordination régionale du parti Moden FA Lumana de Niamey, Soumana Sanda fait la mis au point suivante sur ses relations avec Hama Amadou.

Chers tous,

Depuis 48heures, un montage grossier sur un pagne Lumana à l’effigie de notre leader et candidat SE Hama Amadou circule sur les réseaux sociaux. Le but est connu de toutes et de tous, il s’agit de me discréditer et d’entretenir un climat de suspicion au sein de nos militants, après l’echec des multiples tentatives antérieures.

Je sais que personne ne se laissera abuser par ces pratiques grotesques. Je m’en remets au jugement du tout puissant Allah et l’implore de faire subir aux auteurs de ces mensonges éhontés les pires supplices qui soient.

Je continuerai contre vents et marées à me battre pour Hama Amadou jusqu’à la victoire finale, avec le même engagement, la même passion la même fidélité et la même loyauté tant qu’il me restera un seul souffle de vie, rien ne peut changer ou emmousser cela In Sha Allah. C’est mon choix et c’est le serment que j’ai fait devant Dieu et les hommes.

Aussi, je demande à toutes et à tous, de continuer la mobilisation autour de notre seul et unique leader et candidat, SE Hama Amadou pour mener et gagner le combat pour l’honneur et la dignité que à l’évidence certains cherchent à entraver par tous les moyens.

Soumana Sanda

Président de la coordination régionale Lumana de Niamey.

Source: iciniger