Soutenance de la première thèse d’Etat en philosophie par un nigérien : le Professeur Boubé Namaiwa décroche la mention Très Honorable

Notre compatriote, le Professeur Boubé Namaiwa vient de soutenir très brillamment, le lundi 30 juin 2014 dans les locaux de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une thèse d’Etat Es Lettres et Sciences Humaines, la première du genre pour un nigérien, avec comme thème « Le corps dans l’histoire des idées : entre objectivité et subjectivité », sanctionnée par la plus haute distinction, à savoir la mention Très honorable.

Cette séance qui a duré plus de quatre d’horloge (de 9h à 14 heures) s’est déroulée devant un public varié (enseignants-chercheurs, étudiants, parents, amis et connaissances), très intéressé par la pertinence du sujet, à savoir le corps humain, objet de toutes les controverses. La séance a été rehaussée par la présence de Son Excellence Malemi Chétimah, Ambassadeur du Niger au Sénégal, entouré de la plupart de ses collaborateurs. Le jury relevé de cette thèse était présidé par le Professeur Aloise Raymond Ndiaye, éminent philosophe, ancien doyen de la FLSH (UCAD), ancien Recteur de l’AUF (Montréal) avec comme Rapporteurs, les Professeurs Abdoulaye Elimane Kane, philosophe, (UCAD) ancien Ministre de la Culture du Sénégal et Mme Ramatoulaye Diagne Mbengue philosophe (UCAD), Directrice de thèse, ancienne directrice de l’École doctorale Etudes de l’Homme et de la Société (Et.HO.S), les autres membres du Jury étaient les Professeurs Ousseynou Faye (Historien, UCAD) et Ibrahima Konaté agrégé de médecine de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, .

Selon le résumé fait par l’auteur de la thèse, « Le corps est l’un des objets les plus controversés. Entre célébration et condamnation, fascination et mépris, une analyse objective et une approche subjective, il se situe au cœur de tous les systèmes de pensée. C’est ainsi que le matérialisme et l’idéalisme s’affrontent sur sa nature et le mécanisme s’oppose, à la fois, au finalisme et au vitalisme au sujet de son fonctionnement. Tandis, que le fixisme (1) et l’évolutionnisme instaurent un débat sur son statut ontologique (2), le créationnisme (3) et la théorie du hasard se disputent la question de son origine. Mais, le corps est aussi un objet transversal. Il se situe au confluent de toutes les sciences, de toutes les techniques, de la littérature et des arts. En un mot, aucune discipline, sous peine d’apparaître lacunaire, ne peut en faire l’économie.

Mais, malgré les apports tous ces champs du savoir le corps reste encore un mystère. Autant dire que c’est un objet complexe qu’aucune science ne pourra, à elle seule, prétendre saisir. Cette complexité nécessite une approche intégrée dont l’utilité pour l’art médical est évidente. Outre ces enjeux épistémologiques, la notion de corps soulève des problèmes ontologiques (4) et éthiques tels que celui de son existence parmi d’autres existants, celui de sa manipulation et même celui de sa destinée. Cependant, la question centrale qui se pose à l’occasion de toute étude du corps reste et demeure celle de sa relation avec l’âme, l’esprit ou la conscience. Cette question est dotée d’une telle vitalité qu’elle semble se renouveler au rythme du progrès de l’esprit humain. »

Avec cette thèse d’Etat en philosophie (la première soutenue par un nigérien en philosophie comme on le disait plus haut), le Pr NAMAIWA, rejoint le cercle restreint des titulaires de ce type de thèse en Afrique que sont, outre les trois philosophes faisant partie du jury, Messieurs les Pr Souleymane Bachir Diagne, feu Sémou Pathé Gueye, feu Alassane Ndaw, Mamoussé Diagne, du Sénégal, Paulin Hountondji du Bénin, Marcien Towa, Fabien Eboussi Boulaga du Cameroun, pour ne citer que ceux-là.

Le Professeur Boubé NAMAIWA, qui enseigne la Logique à l’UCAD depuis 200, se distinguait déjà par ses interventions pertinences sur des médias nationaux et étrangers( BBC, VOA, DW) pour apporter des éclairages sur des sujets divers d’actualité intéressant le public, vient avec cette distinction acquise de haute lutte, après de nombreuses années d’effort et d’abnégation, de s’inscrire durablement dans la droite ligne tracée par ses aînés et ou promotionnaires philosophes nigériens à savoir les Elback Adam, Amadou Oumarou, Amadou Bounty Diallo, Moussa Hamidou Talibi, Moumouni Farmo, Abdoulaye Sounaye et autres Mohamed Bazoum qui ont porté, et portent encore, haut le flambeau de la philosophie au Niger.

Cette soutenance de thèse, une première, ne sera sans doute pas la dernière pour les philosophes nigériens, et que dans un proche avenir, nous le souhaitons, une autre interviendra.

Djibrilla M. BARE, Economiste – Auditeur Interne, Membre de l’IIA Sénégal

Mots clés de la thèse : Altérité, Âme, Chair, Conscience, Complexité, Corporéité, Esprit, Étendue, Éthique, Finalité, Identité, Intentionnalité, Intersubjectivité, Mécanisme, Ontologie, Organisation, Réductionnisme, Vie, Vitalisme.

(1) Fixisme : Idée selon laquelle Dieu a crée les êtres, surtout vivant, d’une manière définitive, dans leur forme actuelle. C’est une théorie qui prend le contre-pied de la théorie évolutionniste de Darwin.

(2) Statut ontologique : fait référence au mode d’existence de tout être : éternité ou contingence, en relation avec les autres êtres ou existant indépendamment des autres êtres.

(3) Le créationnisme : C’est une autre idée qui stipule que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Autrement dit, l’existence ne relève pas du hasard.

(4) Problèmes ontologiques : problèmes relatifs à l’existence des êtres.