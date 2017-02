Souvenir que j’ai du Président DIORI HAMANI…

C’était en 1989, Je partais payer les étudiants boursiers nigériens au Maroc, le grand complice de Issoufou KADO, le vieux Léopold Kaziendé (comme aiment le surnommer ses deux épouses devant moi ,) m’a donné l’adresse du Président DIORI HAMANI, au Maroc , à l’hôtel SAFIR de Rabat . Je me suis rendu un après- midi, il était en compagnie de son cuisinier un maori, un fidèle parmi les fidèles !

L’accueil a été très chaleureux, l’entretient très cordial et instructif pour le jeune syndicaliste que j’étais. A sa mort mon grand complice, Léopold Kaziendé, (il me considère comme son petit-fils car c’est lui qui a donné ma mère en mariage à mon père, donc je blague souvent avec lui en tant que petit fils) me disait ce ci « Est –ce que tu sais que tu fais partie des dernières personnes que le Président DIORI HAMANI a reçu en 1989 avant sa mort ?

Le jour de cette rencontre, je me rappelle, il m’a appelé pour manifester sa joie de rencontrer le fils de BOUBACAR DIT KADO MAGAJI «. Ce jour-là j’étais très comblé et ravi de joie car l’accueil a été très cordial, affable et instructif pour moi. Il se préparait pour assister à la traditionnelle cérémonie de lecture du saint coran que le Royaume chérifien organisait à l’occasion du mois béni de Ramadan.

Que des bons souvenirs ma première rencontre avec le Président Diori en tant qu’adolescent. Car les autres rencontres j’étais un petit gamin inconscient qui lui rendait visite en compagnie de mon père. J’ai découvert de très près ce grand homme que nous apercevons de loin, que mon papa nous racontait l’histoire, qu’il recevait en compagnie de Djibo BAKARY, Zodi EKIA, le commandant Ousmane DAN GALADIMA, à Konni, dans les années 1948. A L’époque le grand nationaliste, artisan du « NON « au Général DE GAULLE, DJIBO BAKARY était grand militant du PPNRDA. L’UDN –SAWABA n’était pas encore créée.

J’ai été très comblé et ravi de serrer la main du père de l’indépendance du Niger et d’échanger avec lui et vivre la réalité de ce qu’on me racontait. DIORI HAMANI est un grand nationaliste, un grand homme d’Etat. Diori HAMANI devrait se réjouir de sa tombe aujourd’hui, car ces enfants qui ont combattu son régime, ces enfants qui ont traité son régime de Vallet de l’impérialisme, ces enfants qui ont applaudi la chute de son régime en 1974, commémorent aujourd’hui son centenaire !

Ils reconnaissent en lui le père de l’indépendance du pays, le grand bâtisseur du Niger ! Le mensonge a beau courir la vérité le rattrapera ! La vraie raison de la chute du régime du PPNRDA est connue maintenant de tous ! Le régime du PPNRDA voudrait qu’on achete notre uranium à un prix juste et équitable ! A la génération montante de capitaliser les erreurs du passé ! Nos ainés du PPNRDA et de l’UDN –SAWABA ! Pardonnez à notre jeune génération nos erreurs, vous vous étiez mieux battus pour le bonheur du peuple que nous !

Que dieu nous guide sur le bon chemin ! Parmi les quatre personnalités dont je viens de parler, celui que je n’ai pas eu la grande chance de rencontrer dans ma vie, c’est le vieux ZODI EKIA. Le président DIORI HAMANI est différent des politiciens de notre génération car il n’est pas intéressé par le bien matériel. Il est humble, timide, humain et conciliant. C’est un grand rassembleur. A son temps :

BOUBOU HAMA , présidait l’Assemblée Nationale , DIAMBALLA YANSAMBOU MAIGA dirigeait de main de fer le Ministère de l’intérieur, LEOPOLD KAZIENDE gérait la défense Nationale , les Travaux Publics , ABDOU GAOH gérait la milice du parti , les IBRAHIM ISSA , MAMAN DAN DOBI, NOMA KAKA, AMADOU ISSAKA DAN BILHADI, MAMOUDOU MALAM MAIDAH , BOUKARY SABO, HAROU KOUKA , IBRA KABO , KOURMO ,YACOUBA DJIBO etc. , géraient mieux et bien le pays dans la symbiose, la concorde nationale.

Pas de zizanies Est- Ouest ! Malgré la guerre de libération menée par le parti SAWABA de DJIBO BAKARY. C’était le bon vieux temps où la fraternité, l’unité nationale, les liens de cousinage avaient une grande valeur ! Un seul survivant parmi les ministres du Parti Progressiste Nigérien de Rassemblement Démocratique Africain(PPNRDA), qui ont géré ce pays, il s’agit de BOUKARY SABO.

Que les âmes des nos illustres disparus reposent en paix !