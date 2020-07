Sport/ FENIFOOT : Plusieurs Structures Et Acteurs Du Football Bénéficient Du Fonds Spécial De La FIFA «COVID 19».

Les responsables de la Fédération Nigérienne de Football ont animé hier matin au siège de la FENIFOOT un point de presse. Le but de ce point de presse lu par le secrétaire général de la FENIFOOT M. Silimane Ganoua Mohamed est d’édifier l’opinion publique sur une décision du Comité exécutif sur les mesures d’accompagnement des membres de la FENIFOOT et de certains acteurs du football Nigérien dans le cadre du fonds spécial de la FIFA «COVID 19».

Rappelons que dans le cadre de lutte contre la pandémie du Covid-19, un fonds spécial à été débloqué par la FIFA pour aider la famille du football dans le monde entier. En effet, compte tenu des difficultés que connait le monde du football face à cette pandémie qui a paralysé le monde entier, le président de la FIFA a décidé de faire jouer la solidarité agissante du monde du football à l’endroit de ses membres. «La communauté de football n’est pas hors de la communauté internationale, elle a aussi été évidement impactée par les effets négatifs de cette pandémie. Il a été décidé le décaissement spécial d’une somme de 1.500 000 Dollars au bénéfice de chaque fédération dans le monde entier» a rappelé M. Silimane Ganoua Mohamed.

Le SG de la FENIFFOT, M. Silimane Ganoua a précisé que les procédures de la FIFA sont très fastidieuses mais, «je rappelle également que la FIFA a ouvert la possibilité aux fédérations de consentir des prêts sans intérêt à son niveau pour bénéficier de certaines sommes, financer ses activités et faire face aux difficultés liées à la covid19. Selon les directives et les principes de la FIFA, les dépenses doivent concerner la reprise des compétitions de toutes les catégories» a-t-il expliqué.

S’agissant de la reprise des activités sportives M. Silimane Ganoua Mohamed a rappelé que la CAF a envoyé une circulaire hier en ce qui concerne la nécessité pour tous les pays d’avoir des stades qui répondent aux normes sous la supervision des inspecteurs de la FIFA. «Le stade Seyni Kountché présente quelques lacunes. Les frais d’entretien est une responsabilité de l’Etat, mais la fédération doit aussi contribuer afin de pouvoir réparer» dit-il.

Vue l’urgence et la nécessité d’accompagner la famille du ballon rond, le comité exécutif de la FENIFOOT décide par anticipation de procéder aux payements de ces fonds en attendant le versement exceptionnel de ladite subvention (FIFA-COVID-19). Ainsi le fonds est repartis comme suit : Les 14 Clubs de super ligue recevront chacun une enveloppe de 5.000.000FCFA ; les 20 Clubs de ligue nationale auront 2.000.000FCFA chacun ; 71 Clubs des ligues régionales toucheront 71. 000 000 FCFA ; les Associations Régionales bénéficient de 8.000.000 FCFA ; les Arbitres auront 10.000.000 FCFA ; les Commissaires aux matchs et superviseurs 5.000.000 FCFA ; LES Staffs techniques des équipes nationales 8.000.000 FCFA ; les Associations des entraineurs des jeunes 1.000.000 FCFA ; l’ORTN 5.000.000 FCFA ; l’Union des journalistes sportifs du Niger 3.000.000 FCFA ; le Stade Général Seyni Kountché 3.000.000 FCFA et le Stade municipal de Niamey 1.500.000 FCFA.

Notons que cette aide de la FIFA vise à marquer la solidarité agissante au monde du football à l’endroit de ses membres, à travers cette subvention aux besoins urgents des clubs, des joueurs, et encadreurs et en atténuant notamment les difficultés et les charges salariales. Elle vise aussi à contribuer à compenser la perte d’indemnités et autres produits des partenaires traditionnels de la FENIFOOT.

Par Amadou A. Abdoul Latif (Stagiaire)