Spot de Sensibilisation sur le Coronavirus COVID-19 au Niger…

AU TEMPS DU CORONAVIRUS (SPOT en Francais)

Un message de la République du Niger et de l’Union Européenne. Une production de l’Union Européenne en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique du Niger.

Au temps du Coronavirus (Spot en Haoussa)

Protégez-vous et protégez les autres en étant ‎informé des éléments essentiels et en prenant les ‎précautions adaptées. Suivez les conseils de ‎l’organisme de santé publique du lieu où vous vivez. ‎ Prévenir la propagation de la COVID-19: ‎ ‎‎ ‎ Se laver souvent les mains. Utiliser du savon et ‎de l’eau, ou une solution hydroalcoolique. ‎

Au temps du Coronavirus (Spot en Djerma)

‎ Rester à distance de toute personne qui tousse ‎ou éternue. ‎ ‎ Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa bouche. ‎‎‎ ‎ En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous ‎la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un ‎mouchoir. ‎ ‎ Restez chez vous si vous ne vous sentez pas ‎bien. ‎ ‎ Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés a respirer, isolez-vous, portez un masque et appelez le 15 ou 118. ‎ ‎

Au temps du Coronavirus (Spot en Tamasheq)

Respectez les indications des autorités sanitaires ‎locales. ‎ ‎‎ ‎ Évitez de vous rendre dans un établissement de ‎santé si cela n’est pas nécessaire, pour que les ‎systèmes de santé fonctionnent de la manière la ‎plus efficace possible et puissent protéger tout le ‎monde, vous y compris. ‎

Par AGENCE IMAN