Suite à l’attaque contre une patrouille conjointe des FDS nigériennes et américaines à Tongo-Tongo (Ouallam), et à la fusillade de Las Vegas : Le Chef de l’Etat a adressé deux (2) messages de condoléances et de compassion au Président des Etats Unis

Réagissant à l’attaque perpétrée, mercredi dernier, contre une patrouille conjointe des Forces de Défense et de Sécurité et des partenaires Américains évoluant dans la zone frontalière Mali-Niger, ainsi qu’à la fusillade survenue lors du concert « Route 91 Harvest » à Las Vegas, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, a adressé deux messages de condoléances et de compassion au Président des Etats Unis d’Amérique, SEM. Donald J. TRUMP.

Les deux messages sont les suivants :

Message relatif à l’attaque contre une patrouille conjointe des Forces de Défense et de Sécurité et des partenaires américains dans la zone frontalière Mali-Niger

« Monsieur le Président,

Le mardi 04 octobre 2017, une patrouille conjointe des Forces de Défense et de Sécurité et des partenaires Américains évoluant dans la zone frontalière Mali-Niger est tombée dans une embuscade tendue par des groupes terroristes.

Après d’intenses combats au cours desquels les éléments de la patrouille conjointe ont fait montre d’un courage et d’une combativité exemplaires, nous déplorons quatre (04) morts au sein des forces nigériennes et trois (03) morts parmi les partenaires américains.

Je voudrais, en cette douloureuse circonstance vous adresser mes sincères condoléances, ainsi que la solidarité du peuple nigérien et de son Armée au peuple Américain et exprimer une plus grande compassion aux familles éplorées.

Je saisis cette occasion pour saluer la qualité des liens de coopération entre nos deux pays, qui se manifeste à travers des programmes qui sont au centre des préoccupations du Niger dont, entre autres la lutte contre le terrorisme.

Le Niger reste plus que jamais déterminé à poursuivre la collaboration avec les Etats Unis d’Amérique, les pays du Sahel et les autres partenaires pour le combat légitime contre le terrorisme et pour la paix et la sécurité dans le monde

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. ».

-Message relatif à la fusillade à Las Vegas

« Monsieur le Président,

Le dimanche 1er Octobre 2017, une fusillade intervenue lors du concert « Route 91 Harvest » à Las Vegas, a entrainé la disparition de plusieurs dizaines de personnes et des centaines de blessés. Cette tragédie qui a endeuillé l’Amérique nous afflige profondément.

En ces douloureuses circonstances, je vous adresse les condoléances émues du Niger et de son peuple aux Etats Unis d’Amérique. Le Niger demeure convaincu que le peuple américain saura surmonter cette nouvelle épreuve, en lui apportant les réponses les plus adéquates.

Tout en saluant l’engagement des Etats Unis aux côtés du Niger dans la lutte contre le terrorisme, je tiens à réaffirmer à votre excellence la volonté du Niger de travailler plus étroitement avec votre pays, dans tous les domaines d’intérêt commun.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président l’assurance de ma très haute considération. »