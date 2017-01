Suite aux accords politiques entre le MNSD et le PNDS Tarayya : Quand Seini Oumarou fait le laisse-guidon et fruste plusieurs grands militants du Nassara !

Cela fait bien lurette que le MNSD Nassara participe au gouvernement d’union Nationale du président Issoufou Mahamadou et disons que les choses semblent se dérouler sans anicroches, tous les ministres ayant le souci de faire bouger les choses en leur département ministériel.

L’on peut même à juste titre, évoquer une sorte de cohésion pour ne pas dire cohérence de l’action gouvernementale. Tout se passe devant les regards contemplatifs de deux acteurs majeurs des accords entre le MNSD Nassara et le PNDS. Certes, Issoufou n’a pas oublié le cas de Seyni Oumarou en ce qu’il l’a nommé Haut représentant du président de la Ré- publique, mais de plus en plus, certaines langues même en général discrètes commencent à Jaser….

Tel le très influent président de la section MNSD Nassara d’Agadez, l’opérateur économique DKO, est aux oubliettes. Ce que beaucoup de militants du MNSD n’y comprennent rien à l’attitude de Seini OUMAROU. Pourtant, tout le monde sait le rôle important joué par DKO dans le cadre du rapprochement entre les deux partis. Et l’on sait du même DKO qu’il a organisé sur fonds propres le dernier et mémorable congrès du Nassara à Agadez.

Tout le monde le lui reconnait volontiers. Toutefois, sans jeter l’anathème sur Seini, DKO a été royalement…. oublié. Mis à part le cas de DKO, nous notons que la section MNSD d’ Agadez fut celle qui s’est le plus impliquée dans le rapprochement d’avec le PNDS Tareyya. Cette section, certes a pu s’en tirer avec un ministre au sein du gouvernement, mais elle attend plus des retombées de l’alliance entre Seyni et Issoufou.

Pourquoi en effet, Seini manque-t-il d’initiatives et pourquoi est-il en train de négocier au rabais ? Ce genre de laisse-guidon n’arrange pas les affaires du MNSD, de ses grands militants et du coup, les uns et les autres estiment qu’il va falloir remettre les pendules à l’heure. En fait, tenir le dé- bat, apprécier les tenants et aboutissants des accords entre les deux formations politiques.

Le président du MNSD, mieux que quiconque devra alors trouver les mots justes pour calmer la colère grandissante dans les rangs. Dans tous les cas, il n’est jamais tard pour bien faire, nous enseigne un adage populaire.