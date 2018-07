Suite aux inondations dans la ville de Tahoua : Une importante quantité de vivres et produits d’entretien offerts par la Fondation Guri Vie Meilleure

Très touchée par les images des dégâts causés dans certains quartiers de la ville de Tahoua à la suite de fortes pluies enregistrées la semaine précédente, la première Dame Hadjia Aissata Issoufou a fait don d’une importante quantité de vivres et de produits divers au profit des sinistrés. Le don a été remis officiellement, le mardi 24 juillet dernier au gouverneur de la région de Tahoua M. Moussa Abdourahmane. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives et coutumières et devant les bénéficiaires.

Cet appui de la Fondation Guri Vie meilleurs intervient ainsi quelques jours seulement après le cri du cœur lancé par les autorités administratives et communales. Ainsi, après l’appui du gouvernement nigérien à travers la Cellule crise alimentaire (CCA) dont l’opération de distribution continue toujours, les sinistrés de la région viennent de recevoir un important tonnage cette fois ci venant de la première dame Hadjia Aissata Issoufou à travers sa Fondation Guri vie meilleure.

Selon la représentante régionale de la Fondation Guri Vie meilleure madame Madame Maharaz Hadiza Gado, ce don est composé de 1000 sacs de riz de 25kg, 20 bidons d’huile de 25 litres, 500 sachets de pâtes alimentaires, 200 pièces d’atampa de 3 pagnes, 100 moustiquaires, 100 couvertures, 25 cartons de savons de Marseille et 25 cartons de dattes.

En réceptionnant cet appui le gouverneur de la région de Tahoua n’a pas manqué de remercier la première dame Hadjia Aissata Issoufou pour cette aide qui soulagera les souffrances des populations sinistrés. Réceptionnant à son tour ce don des mains du gouverneur, le président du Conseil de ville M. Abdou Ouhou Dodo a rassuré la présidente de la Fondation Guri Vie meilleure que cette aide ira bien à ceux à qui elle est destinée.