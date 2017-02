« Sur le plan politique, nous apprécions très positivement les actions de l’OIF pour l’expansion et la consolidation de la démocratie dans l’espace Francophone »… déclare SEM Issoufou Mahamadou….

Madame la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ; ma chère sœur Michaëlle Jean

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;

Monsieur le Premier Ministre;

Madame et Messieurs les Responsables des Institutions;

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;

Mesdames et Messieurs les Députés;

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants des organisations internationales ;

Honorables Chefs traditionnels et religieux ;

Mesdames et Messieurs ;

Je voudrais, avant tout, exprimer l’immense plaisir que nous avons de recevoir aujourd’hui à Niamey Son Excellence Madame Michaëlle Jean, Secrétaire Générale de la Francophonie qui effectue à mon invitation sa première visite officielle au Niger, et qui honore de sa présence cette cérémonie dédiée à l’ingéniosité, à la créativité, à l’esprit d’imagination et d’innovation des jeunes, femmes et hommes ,de l’espace francophone.

Notre joie de vous accueillir est d’autant plus grande et sincère que nous voyons en vous, au-delà de vos fonctions présentes, une enfant émérite du Québec et d’un grand pays, le Canada avec lequel le Niger a noué dès l’aube de l’indépendance d’excellentes relations d’amitié et coopération. Ce n’est pas un hasard si Pierre Eliot Trudeau, ancien Premier Ministre du Canada et le Président Diori Hamani ont été les artisans de la tenue à Niamey de la 1ère et la 2ème conférences ministérielles des pays partiellement ou entièrement de langue française, conférences à l’issue desquelles a été créé l’ACCT.

Madame la Secrétaire Générale, le leadership de qualité dont vous faites montre depuis votre arrivée à la tête de l’OIF, allié à votre riche expérience dans la conduite des affaires publiques, sont un atout important qui permettent à notre organisation de poursuivre avec dynamisme la mise en œuvre des aspirations des populations de l’espace francophone à la diversité culturelle et linguistique, à la paix, à la démocratie et au développement économique et social. Il s’agit là des valeurs que nous avons en partage au sein de l’espace francophone.

En venant au Niger, ma chère sœur Michaëlle Jean, vous honorez le pays qui a promu et abrité en 1970 l’adoption de la Convention de Niamey instituant la coopération culturelle et technique entre les Etats ayant le Français en partage, l’ancêtre de l’OIF. L’importance que, nous, francophones attachons à la culture et à la diversité culturelle a justifié qu’on en ait fait le point de départ de notre aventure commune. Cette question est d’ailleurs au centre du programme de Renaissance que le Gouvernement met en œuvre depuis bientôt six ans. La culture, on le sait, contribue puissamment au développement politique et économique, ainsi qu’à la cohésion sociale. Au Niger, la Renaissance Culturelle vise à réaliser les trois modernisations : la modernisation politique, la modernisation économique et la modernisation sociale.

Mesdames et Messieurs,

Sur le plan politique, nous apprécions très positivement les actions de l’OIF pour l’expansion et la consolidation de la démocratie dans l’espace Francophone. En particulier, nous nous réjouissons des appuis que l’OIF nous a apportés à l’occasion des dernières élections générales organisées au Niger. Je sais pouvoir compter sur vous, ma chère sœur, pour que cet appui se renforce notamment dans le domaine de l’état civil et dans la confection d’un fichier électoral biométrique qui servira de base incontestable aux prochaines élections. Notre objectif est, en effet, de construire un Etat démocratique fort et stable. Cela ne se fera pas sans lutte car sont toujours à l’affut, des forces hostiles à l’ordre démocratique.

L’histoire n’a pas de fin.

Les valeurs démocratiques auront toujours un ennemi à combattre. Après la victoire de Napoléon à Iéna, quelqu’un a proclamé la fin de l’histoire car pour lui cette victoire signifiait le triomphe définitif des valeurs de liberté et d’égalité portées par la révolution française. Après la chute du mur de Berlin, un autre fit la même proclamation. Près de trente ans après, nous vivons toujours dans un monde incertain, dans un monde où les menaces à la paix, à la sécurité et à la liberté sont présentes sur tous les continents.

Dans la région du Sahel, par exemple, le terrorisme et les organisations criminelles, notamment de trafic de drogue et de migrants, sèment chaque jour la désolation. La communauté internationale doit se mobiliser davantage pour faire face à ces menaces. Elle doit se préoccuper davantage de la situation en Libye. Elle doit se préoccuper davantage de la situation au Mali et dans le bassin du Lac Tchad. L’OIF a un rôle important à jouer dans cette mobilisation. C’est le lieu de saluer, ici, les initiatives que vous avez déjà prises, chère Michaëlle Jean, dans ce sens, notamment s’agissant de la situation au Mali.

Mesdames et Messieurs,

La démocratie, la sécurité et le développement constituent le triptyque autour duquel est bâti le programme de Renaissance. Le développement des infrastructures routières, ferroviaires, et de télécommunications, l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens), la promotion de l’éducation, de la sante, de l’accès à l’eau et a l’assainissement, le défi démographique sont au centre de nos préoccupations. Nous avons enregistré des succès irréfutables dans la mise en œuvre de ce programme pendant ces six dernières années.

Ainsi, s’agissant de l’initiative 3N par exemple, la sécheresse a cessé d’être synonyme de famine au Niger.

Le projet « Mon Champ » que vous avez visité avant-hier dans la région de Zinder, et celui de télé-irrigation que vous avez visité hier dans la région de Tillabéry, vous ont certainement donné un aperçu de ce qui peut être fait par nos jeunes et nos femmes s’ils ont l’appui nécessaire. Du reste, la jeunesse constitue notre fer de lance et le secteur privé notre locomotive dans la réalisation de notre ambitieux programme. Nous sommes déterminés à exploiter les avantages que nous offre notre structure démographique. Nous sommes déterminés à transformer notre actif démographique en dividende économique.

C’est pourquoi nous investissons massivement dans l’éducation, dans la formation professionnelle et technique et dans la création d’emplois pour les jeunes, garçons comme filles. Mais l’actif démographique ne peut être réellement transformé en dividende que si nous arrivons à créer les conditions de la transition démographique. Celle-ci nécessitera des actions fortes contre la déscolarisation des jeunes filles, les mariages précoces et les mariages forcés. Elle nécessitera des actions fortes en faveur de l’accès des femmes aux emplois et à la propriété. Je sais que l’OIF est à nos côtés dans cette entreprise ambitieuse. Je sais que l’ OIF sera aussi à nos côtés quand il s’ agira de faire le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources financières nécessaires au financement de notre Plan de Développement Economique et Social 2016-2020.

En acceptant d’être la marraine de l’évènement qui nous rassemble aujourd’hui, vous nous confirmez ce soutien, Madame la Secrétaire Générale. Le Centre Incubateur des Petites et Moyennes Entreprises au Niger (CIPMEN) est certainement heureux de pouvoir compter sur vous. Permettez-moi de le féliciter pour avoir pris l’initiative de l’organisation de cette première édition.