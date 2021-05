Suspension pour 24h des acticités académiques à l’université de Niamey

Share on Twitter

Share on Facebook

Le Comité exécutif de l’union des étudiants nigériens à l’université de Niamey (UENUN) a décidé de la suspension de toutes les activités académiques pour la journée de ce vendredi 07 mai 2021, selon un communiqué de l’union dont l’ANP a reçu copie.

‘’Le comité exécutif de l’UENUN décide de la suspension de toutes les activités académiques (cours, examens, TD et TP) pour la journée de ce vendredi 07 mai 2021’’ indique le communiqué.

Les étudiants de l’université de Niamey exigent, par ce mot d’ordre, du gouvernement ‘’la prise en compte de leurs justes, légitimes et urgentes revendications’’, précise le même communiqué.

Selon Illiassou idrissa, secrétaire général adjoint de l’UENUN, joint par téléphone, les revendications des étudiants à l’université de Niamey se résument aux besoins de recrutement d’enseignants chercheurs en quantité et en qualité, à la mise à disposition de bibliothèques adéquates, à un besoin d’extension des infrastructures d’accueil, la question des années scolaires qui durent de 20 à 22 mois, et enfin les questions sociale dont entre autres le retard des bourses et l’insuffisance de structures d’accueil qui n’évoluent pas au prorata du nombre des nouveaux étudiants qui arrivent chaque année à l’université de Niamey.

Par ANP