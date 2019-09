Syndicat des Médecins Spécialistes ( SMES ) du ridicule au Rubicon…

Nous poursuivons nos investigations pour édifier l’opinion nationale et internationale par rapport à la vidéo sur le cancer répandu sur les réseaux sociaux par un médecin cancérologue.

En effet, selon nos sources, il s’agit d’un harcèlement sur fond de jalousie, de rancœur et de haine contre les responsables de l’hôpital général de référence de Niamey et du conseil national de santé.

Pour rappel, il vous souviendra qu’une vidéo parlant du cancer et des évacuations des cas du cancer a fait la « UNE » des réseaux sociaux dans le seul but de nuire au conseil de santé et aux responsables de l’hôpital général de référence de Niamey.

L’auteur de ce montage vidéo est en réalité un médecin membre du bureau du syndicat des Médecins Spécialistes ( SMES) et travaille actuellement en clientèle privée. Mais selon certaines sources, ce médecin recrute ses victimes à l’hôpital national Niamey à travers un contrat de prestation illégale obtenu on ne sait comment ?

Elle a voulu d’abord semer la confusion par rapport aux évacuations des cas de cancers, malheureusement les femmes victimes de cette maladie ont vite dénoncé cette cancérologue dont les malades se demandent si elle est responsable d’une ONG de lutte ou de promotion du cancer ? Sur sa vidéo, elle fait croire qu’on peut traiter un cancer à 4 millions de FCFA, un membre du conseil de santé qui a réagi à bien voulu savoir auprès de cette imminente spécialiste le pays où on peut traiter ne serait-ce que par la radiothérapie un cas du cancer à 4 millions ? Rien que des mensonges, de la haine, de l’intoxication orchestrés par le SMES pour discréditer le conseil national de santé présidé par un médecin colonel exemplaire. Cette sortie vise à atteindre le responsable de l’hôpital général référence de Niamey qui s’est montré aujourd’hui le meilleur Directeur Général, le meilleur exemple en terme de gestion hospitalière.



Les membres du SMES et certains de leurs collègues exploitant illégalement certains cabinets privés n’ont jamais imaginé que des médecins colonels puissent bien gérer nos hôpitaux de référence et le conseil de santé à la satisfaction générale de la population et de l’autorité de tutelle.

C est en réalité de ça qu’il s’agit aujourd’hui, certains de ces spécialistes que nous avons rencontrés se posent des questions sur comment des jeunes médecins colonels sans expérience sont entrain de réussir ? La réponse a été donnée par un vieux infirmier à la retraite qui nous a confié que le Gouvernement du Niger a bien fait de confier la gestion de ces hôpitaux de référence aux militaires, sinon les spécialistes civils vont subtiliser tous ces matériels en moins d’un an et les placer dans leurs cabinets privés. Il dit d’ailleurs beaucoup de cliniques de Niamey auraient été équipés avec les matériels subtilisés à la Maternité ISSAKA GAZOBI juste après sa réception officielle.

Lors de nos investigations, nous avons vu des médecins qui ont démissionné de l’hôpital général de référence parce qu’ils ne peuvent pas suivre le rythme du colonel Oumara Mamane , parceque Dr Oumara a empêché de pratiquer le fameux « GOMBO » à l’hôpital de référence Niamey. .

La lettre du SMES à la HALCIA n’est rien d’autre que la suite logique et la manifestation clinique de leur haine, leur rancœur et leur échec au respect des textes qui régissent l’exercice privé des soins de santé où a longueur de la journée, au lieu de rester à leurs lieux de travail pendant les heures réglementaires de la fonction publique, ils se retrouvent dans le privé afin d’arnaquer le pauvre citoyen.

Suivons le cas de ce pauvre malade qui devrait être opéré à l’hôpital de lamordé pour une fracture de la jambe, ce dernier a connu des va et vient parce qu’ il a refusé de se faire opérer dans un cabinet privé que son chirurgien lui aurait recommandé. Cette intervention devrait lui coûter 625.000 f dans ce cabinet privé où travaille le médecin en question alors qu’on lui a dit auparavant que l’intervention coûte 115.000 f à l’ hôpital lamorde ( acte chirurgical et hospitalisation comprise ) , il a fallu l’ intervention d’un de ses parents pour qu’il puisse être opéré à lamordé par le même chirurgien selon le malade( le chirurgien connait de quoi il s’ agit ) .

Le 23 septembre, le SMES a adressé une lettre à la HALCIA par rapport aux évacuations et aux campagnes que des spécialistes étrangers viennent faire à l’hôpital de référence Niamey en attendant que cet hôpital puisse disposer de ses propres spécialistes.

Cette lettre du SMES est une suite logique de la vidéo balancée par un de leurs membres sur les réseaux sociaux, c’est encore un autre pétard mouillé. .

Il faut d’abord balayer sa concession avant de demander à l’autre de rendre sa maison propre, le ridicule ne tue pas au Niger.

Nous pensons que les médecins sont des personnes assermentées et qu’ils sont liés à l’éthique et à leur serment, et qui sont connus pour leur confraternité, leur honnêteté.

Comment ils vont se faire désorienter par un groupuscule qui a fait de l’ exercice illégal son jeu favoris avec en toile de fond l’escroquerie et l’arnaque des malades.

Nous pensons que ces syndicalistes vont revenir à la raison et aider à l’assainissement de ce secteur qui constitue une grande préoccupation du peuple nigérien et ses dirigeants. En tout cas le Ministère de la Santé publique est en pleine restructuration. Le Président de la République, Chef de l’État Elhadj ISSOUFOU MAHAMADOU a fait la promesse de consacrer 10% du budget national pour le financement de la Santé, cette promesse est aujourd’hui tenue, les résultats sont là et sont vérifiables.

Ce qui est sûr, nous allons poursuivre nos propres investigations , car il faut bien que tout ce montage grossier s arrête et que le Syndicat des Médecins Spécialistes revienne à la raison et non se faire guider par la passion.

Par DJIBRILL NASSAMOU