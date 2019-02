Taekwondo/Open d’Hurghada (Egypte) : Le Nigérien Alfaga, médaillé d’or.

Le Vice-champion olympique 2016 de Taekwondo, notre compatriote issoufou Alfaga a encore frappé à l’occasion de l’Open d’Egypte qui s’est déroulé du 21 au 24 février dernier dans la ville d’Hurghada. iL a en effet remporté la médaille d’or de sa catégorie (plus de 87 kilos).

L’Open d’Egypte a regroupé des centaines d’athlètes issus d’une quarantaine de pays d’Amérique, d’Asie, d’Europe, d’Australie et d’Afrique.

Parmi les pays participants on peut citer la Corée (terre de naissance de la discipline), la Chine, l’Angleterre, la France, l’Azerbaïdjan, l’Italie, l’Egypte, le Maroc, la Côte d’Ivoire, et bien sûr le Niger, etc.

Ce tournoi, classé G2 au calendrier de la Fédération mondiale de taekwondo, offre 20 points à chaque médaillé d’or.

Des points très importants en ce début de saison pour améliorer le classement mondial et olympique des athlètes dans une année très décisive pour la qualification olympique. Au total 328 athlètes représentant 47 pays ont disputé le tournoi de G2 en plus de 250 jeunes athlètes ayant participé au tournoi cadet qui a lieu les 2 premières journées de la compétition pour la première fois.

Avec ses 20 points engrangés (consécutifs à son or), Alfaga poursuit patient son chemin pour la préparation aux jeux de Tokyo 2020.

Comme, il aime à le dire, «la lutte continue jusqu’à Tokyo 2020 »

Par Siradji Sanda (ONEP)