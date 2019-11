Taekwondo/ Tournoi International De Paris: Le Niger Remporte Deux Médailles D’or Et Une De Bronze…

Share on Twitter

Share on Facebook

Les Taekwondoines nigériens ont encore frappé. Cette fois-ci, c’est à Paris en France la semaine dernière, à l’occasion du tournoi international de la même ville, dénommé French Open G-1. Nos valeureux guerriers ont en effet fait étalage de leur

talent pur, et s’en sont sortis avec deux précieuses médailles en or et une médaille en bronze. Une performance exceptionnelle qui classe le Niger 3ème de ce tournoi international de Paris devant de grosses cylindrées du Taekwondo mondial.

L’exploit des Nigériens porte la marque d’Ismael Yacouba Garba qui a surclassé tous ses adversaires de la catégorie pour s’adjuger le précieux métal jaune. Imitant

son ainé, le jeune espoir Maharana Amadou Tidjani réussit de fort belle manière à battre tous ses adversaires et à faire retentir une seconde fois l’hymne national du Niger dans la salle parisienne qui accueillait ce tournoi. La jeune Tekiath Ben Youssouf a aussi fait parler d’elle au cours de ce tournoi en terminant sur le podium

avec une belle médaille de bronze. C’est une bonne entrée en matière pour cette jeune athlète dont le talent et la détermination en disent long sur son désir d’aller très loin dans cette discipline.

Au total, nos trois ambassadeurs ont réussi grâce à leurs performances individuelles, à hisser le Niger à la 3ème place du classement général de la compétition, derrière la Croatie 1er , et la Belgique 2ème , et devant de grosses pointures à l’image du Maroc, de la Russie,

de la Tunisie, du Mexique, de la France, de la Colombie,de la Pologne, du Canada, de la Grande Bretagne, de l’Espagne,de l’Australie, de l’Italie, du Japon, du Portugal, des Pays-Bas, du Brésil, et de bien d’autres pays encore. C’est la preuve par quatre que ces athlètes qui représenteront le Niger aux Jeux Olympiques de

Tokyo 2020 avec l’îcone Alfaga, sont actuellement sur une bonne lancée. Ils ont donc besoin du soutien de tous les Nigériens pour remporter le maximum de médaille en or au pays du soleil levant.

Oumarou Moussa(onep)