Télécommunications au Niger : Niger Télécoms lance l’Internet 3G TURBO

La compagnie de téléphonie nationale Niger Télécoms entend offrir bientôt la possibilité à ses abonnés de surfer sur la vague Internet révolutionnaire de troisième génération, l’Internet 3G qui fournit l’Internet Haut débit. L’annonce en a solennellement été faite, hier jeudi 16 novembre, par le directeur général M Abdou Harouna lors d’une conférence de presse. Cette annonce tant attendue par les centaines de milliers d’abonnés de la Nigérienne des Télécommunications intervient seulement quelques jours après que la licence 3G lui ait été octroyée par le gouvernement à l’issue du conseil des ministres du 10 novembre.

Décidément, M. Abdou Harouna et son staff n’attendaient que cela pour faire passer la potion Internet et GSM de Niger Télécoms, l’opérateur national, à la vitesse supérieure à la grande satisfaction de sa clientèle : aller à l’Internet haut débit baptisé « 3G TURBO ». Dans le point de presse, animé seulement six jours après l’octroi de la licence, le directeur général n’a pas caché sa joie pour l’attribution de cette licence.

Avec ce précieux quitus, Niger télécoms dispose désormais de quoi repartir de plus bel à la conquête du marché nigérien à armes égales avec les autres opérateurs exerçant sur le territoire national. Mais c’est aussi un moyen de consolider les acquis avec sa clientèle impatiente de naviguer en 3G TURBO et pour en acquérir une autre. Conscients que la demande des abonnés est de plus en plus pressante, l’administration de Niger Télécoms et les techniciens n’ont pas attendu la délivrance de la 3G pour commencer à se préparer a dit le directeur général.

M Abdou Harouna a annoncé que les équipes sont à pied d’œuvre pour les réglages définitifs, les tests de fonctionnalité et de qualité. Car, d’ores et déjà le réseau 3G TURBO de Niger Télécoms est installé dans tous les chefs-lieux des régions ainsi que la capitale Niamey et les villes d’Arlit et de Birni N’Konni. Tout est fait pour que la 3G soit donc disponible dans toutes ces villes et alentours dès le premier jour de son lancement. Un lancement qui interviendra très bientôt a assuré le Directeur général.

Ce réseau aura la meilleure qualité et la même puissance et vitesse partout où il existe. « C’est pourquoi nous avions décidé de lui donner le nom qui lui convient le plus «TURBO » » a tenu à préciser le directeur général. Pour M Abdou Harouna, Niger Télécoms est une entreprise tournée vers l’avenir qui a à cœur d’offrir à sa clientèle le meilleur service Internet. Ce qui l’a amenée à augmenter sa capacité pour faire face aux soucis récurrents de qualité reprochés aux opérateurs.

La directeur général de laisser entendre que cette capacité a été doublée en passant de 1,8 gigabits à 3,7 gigabits pour atteindre 5,6 gigabits avant la fin du mois de novembre courant. Alors même que le besoin national est de l’ordre de 3,5 gigabit, Niger télécoms qui estime que rien ne vaut la satisfaction de sa clientèle poursuivra ses actions pour assurer une connexion de meilleure qualité. En dépit de ses quatre points d’atterrissement des câbles sous-marins qui constituent une mesure de stabilité, Niger Télécoms multipliera les voies d’interconnexion via l’Algérie avant la fin de l’année 2018 qui offrira une capacité de 10 gigabits.

Le directeur a annoncé que la piste du Tchad est aussi une option que son entreprise entend mettre à contribution. L’offre d’Internet 3G n’est pas le seul objectif de Niger Télécoms. En tant que société ayant une mission de service public, Niger télécoms veut créer davantage les conditions d’accès aux services Internet à un maximum de consommateurs. C’est dans cette optique qu’elle envisage «une révision des tarifs des différents modes d’accès Internet pour mieux accommoder le consommateur» a souligné le directeur général.

Par ce fait Niger Télécoms se positionne ainsi en véritable partenaire de mise en œuvre du projet Niger 2.0 du Président de la République a déclaré le patron de Niger télécoms. Répondant à une question sur le choix du nom 3G TURBO, M Abdou Harouna a d’abord tenu à souligner que Niger Télécoms est une entreprise citoyenne qui a toujours été à l’écoute de sa clientèle et surtout attentive à ses préoccupations avant d’affirmer que le nom TURBBO symbolise la puissance et la rapidité de l’Internet que les consommateurs dégusteront dès que le service sera effectif. Pourquoi avoir longtemps attendu pour lancer la 3G ?

Le directeur général de Niger Télécoms a estimé qu’il ne s’agit pas d’un retard expliquant que comme tout opérateur, Niger Télécoms a suivi le processus normal d’acquisition de licence. Mais, qu’à cela ne tienne, a-t-il rassuré tout est mis en œuvre pour que les abonnés oublient rapidement cette longue et légitime attente, soulignant que les produits seront accessibles au grand public à travers la diminution des tarifs. Niger Télécoms met en avant le principe qualité/prix pour contribuer, selon le directeur, à démystifier la télécommunication au Niger.

Mieux, le directeur général a annoncé l’acquisition de la 4G grâce à laquelle son entreprise veut renforcer son leadership sur le marché notamment à travers le lancement d’autres projets de service à valeur ajoutée. C’est ainsi, a-t-il précisé, que Niger Télécoms va lancer un call center de dernière génération, un nouveau système d’identification d’activation instantané.

A cela s’ajouteront les produits E-money et le roaming qui permettront à un abonné Niger Télécoms de joindre et/ou d’être joignable à partir de plus de 600 localités à travers le monde. En concluant son point de presse, le directeur général de Niger Télécoms a adressé ses remerciements au gouvernement à travers le ministère de la la Poste, des TéléCommunications et de l’Economie numériques et celui des Finances, ainsi qu’au Conseil d’administration de Niger Télécoms et l’ARTP et les partenaires sociaux pour leur contribution à l’aboutissement du processus d’attribution/acquisition de la licence 3G.

M Abdou Harouna s’est adressé au personnel par une motion de félicitation et d »encouragement tout en affirmant que « les Nigériens attendent beaucoup de leur société Niger Télécoms ».