Téléphonie mobile et le 3G+ Niger Télécoms enregistre une perte de plus 3 milliards par an !

Le conseil des ministres du 14 octobre 2015 a décidé de la fusion de la SONITEL et SAHELCOM et crée NIGER TELECOMS. Cette décision a été suivie d’un plan social afin de permettre à la société de pouvoir relever certains défis immédiats. Le nouveau Directeur Général de NIGER TELECOMS, Dr. Le docteur Abdou Harouna, qui a eu la lourde responsabilité de gérer cette entité, s’est fixé comme objectifs, de regarder toutes les opportunités afin d’optimiser les coûts, y compris le redéploiement et la réduction des effectifs.

Car aujourd’hui, la société a 1129 agents, majoritairement âgés de plus de 50 ans, dont 1000 pour la SONITEL et 129 pour SAHEL COM, dont entre autres 42 directeurs, 90 managers et 137 chefs de services.

Ce qui démontre que Niger Télécoms dépasse au double l’ensemble des personnels des trois autres compagnies concurrentes à savoir Airtel, Orange et Moov.Mais, ce qui est curieux est ceci : Comment comprendre, qu’une société qui a posé plus de 4500 km de fibre optiques en dehors des équipements dans presque toutes les localités du pays n’arrive pas à avoir accès à l’internet 3G+ ?

Pourquoi un tel blocage ?

De plus, la souveraineté d’un pays, c’est à notre sens, la maîtrise et la promotion des entreprises nationales. Niger Télécoms est la compagnie la moins chère et qui garantit plus d’emplois permanents aux nigériens. Aujourd’hui par le blocage de l’Autorité de Régulation des Télécommunication et Poste (ARTP), Niger Télécoms perd plus de 300 millions par mois (300 000 000) de F CFA ce qui s’élève à plus de 3 milliards (3 000 000 00) de FCFA par an.

Vous avez bien dit… nationalisme ! Si par ailleurs Niger TELECOM démarre ses activités avec un tel boulet au pied comment cette société pourra-t-elle être viable et se développer, dans un environnement concurrentiel ? Il est du devoir des plus hautes autorités de donner toutes ses chances à une des seules entités qui existent en matière de télécommunication.

Il n’est pas normal et concevable que NIGER TELECOM se porte moins bien que les entreprises venues d’ailleurs et qui soutirent d’importantes ressources financières aux consommateurs Nigériens.

N’est-ce pas là aussi, une fuite de capitaux, une manière d’affaiblir l’économie nationale quand d’autres viennent en profiter ?