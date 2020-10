Témoignage d’un bénéficiaire du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) via le FAFPA à Diffa

‘‘ La menuiserie, un métier que j’aime et qui me sera toujours utile ’’ Abdouramane Mahamadou

« J’ai quitté les bancs de l’école en classe de 4ème pour des raisons familiales. Je me suis retrouvé très jeune sans activité et sans formation. J’ai appris que le PRODEC, à travers le FAFPA forme les jeunes aux métiers manuels ; j’ai déposé mon dossier et j’ai été retenu pour une formation en menuiserie.

Pendant la formation nous recevons une prime mensuelle de 20.000 francs CFA pour nos déplacements et pour nous encourager à venir apprendre. Après les deux années de formation au FAFPA j’ai été retenu par mon maitre formateur dans son atelier et aujourd’hui j’arrive à subvenir à mes besoins.

Mon souhait est de posséder mon propre atelier où je vais continuer à travailler jusqu’à la fin de ma vie.

Mon message aux jeunes est d’apprendre les métiers manuels. Quand on maitrise un travail il te servira à tout jamais et, pour apprendre il faut beaucoup de patience. Si tu apprends un travail on ne te l’arrachera jamais.

C’est pourquoi je remercie le FAFPA et le PRODEC pour m’avoir appris la menuiserie, un métier que j’aime et qui me sera toujours utile ».

Au total 5971 jeunes ont bénéficié de la formation duale du FAFPA et du PRODEC dont 27% sont des femmes. 77% des jeunes formés ont accéder à un emploi.