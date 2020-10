Témoignage d’une bénéficiaire des Formations en Entreprenariat du PRODEC via la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) à Zinder

‘‘ Je me sens apte maintenant à créer ma propre entreprise ’’ Ado Habou Mariama

« J’ai eu mon BEPC au CEG 1 de Magaria, après j’ai obtenu mon Bac G3 au Lycée Technique Dan Kassaoua de Maradi. Je me suis inscrite à l’Université de Tahoua où j’ai obtenu une Licence en Gestion Commerciale. Pendant mon parcours scolaire j’avais déjà cette volonté et cette envie d’entreprendre.

J’ai appris que la CCIN en partenariat avec le PRODEC organise des formations en entreprenariat. J’ai tenté ma chance et j’ai été sélectionné pour la formation.

La formation s’est bien déroulée, nous avons été formés pendant 10 jours. Au cours de la formation on nous a appris comment avoir des idées, comment monter le plan d’affaires c’est-à-dire sa structure, comment ensuite mettre en valeur ce plan d’affaires, et enfin comment aller chercher un financement pour concrétiser ce plan.

Cette formation a amené un grand changement dans ma vie, parce que je me suis mise dans la peau d’un entrepreneur en tant que tel, je me sens apte maintenant à commencer mes propres activités et à créer ma propre entreprise jusqu’à l’obtention du maximum de profit. En effet mon idée d’entreprise porte sur la création d’une boulangerie à Magaria, car il y a un réel besoin.

Les formations que le PRODEC organise via la CCIN sont de grandes opportunités pour les jeunes. J’encourage le PRODEC et la CCIN, car grâce à leurs efforts les jeunes pourront être autonomes et ne plus attendre un boulot à la fonction publique. Ils pourront créer ainsi leur propre entreprise ».