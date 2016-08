Témoignage officiel de satisfaction : Le Gouvernement salue le travail de la chargée de programme de l’OIM au Niger

Le ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, M. Laouan Magagi, a décerné, au nom du Gouvernement du Niger, un témoignage officiel de satisfaction à la chargée de programme de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Mme Fatou N’Diaye. En fin de mission dans notre pays, la chargée de programme, appelée à faire valoir ses compétences ailleurs, quitte en effet le Niger par la grande porte après plusieurs années de bons et loyaux services appréciés par les autorités nigériennes.

La cérémonie de remise de ce témoignage s’est déroulée dans la salle des banquets du cabinet du Premier ministre, en présence des membres du Gouvernement et des représentants des organisations internationales dont notamment le coordonnateur du Système de Nations Unies, M. Fodé N’Diaye.

A cette occasion, le ministre de l’Action Humanitaire s’est dit heureux de présider la cérémonie qui consacre le bon partenariat qui existe entre la Niger et l’OIM depuis plusieurs années.

Parlant du séjour de Mme Fatou dans notre pays, le ministre a indiqué qu’il a été l’un des plus caractéristiques pour le Gouvernement, notamment parce qu’elle a initié avec constance et efficacité des actions à travers des programmes et projets dans le cadre du mandat de l’organisation.

M. Laouan Magagi a évoqué quelques actions salvatrices de l’OIM au Niger telles que la conception et la mise en œuvre des actions de réintégration et de stabilisation dans les régions de Tahoua, Tillabéri, Zinder et Niamey. Grâce au programme de relèvement précoce des retournés de la crise libyenne notamment, l’OIM a permis de mettre en œuvre 2.300 projets individuels et une trentaine de projets communautaires dans divers secteurs vitaux, a dit le ministre Laouan Magagi.

Il a ajouté que depuis 2012, avec le déclenchement de la crise humanitaire à Diffa, la chargée de programme a été une grande collaboratrice de la cellule de coordination humanitaire aux côtés des autres acteurs pour faire face aux défis.

Le ministre a dit avoir été personnellement témoin de l’engagement du récipiendaire aux côtés des communautés de Diffa lors d’une visite, le 17 août dernier. »Tu étais entourée de ces femmes, filles et jeunes réfugiés et déplacés. J’ai alors mesuré combien tu étais intégrée », a-t-il lancé à la récipiendaire. Le ministre a souhaité santé et plein de succès à Mme Fatou N’Diaye qui quitte le Niger pour sa nouvelle fonction en Guinée, avant de lui remettre le témoignage officiel de satisfaction que lui a décerné le Gouvernement du Niger.

C’est dans une joie et une émotion à peine contenues, et aussi avec les larmes aux yeux qu’elle a pris la parole pour dire toute son appréciation positive de la bonne collaboration avec l’ensemble de ses collègues nigériens, et la bonne disposition dont elle a toujours bénéficiée de la part des autorités.

Mme Fatou N’Diaye a demandé au ministre de transmettre son message d’estime au Président de la République à qui elle a promis d’être l’ambassadeur du Niger dans les efforts qu’il déploie constamment pour lutter contre la migration irrégulière.

Madame la chargée de programme sortante à l’OIM a indiqué qu’elle saisira toutes les tribunes pour demander aux pays de départ des migrants d’accompagner le Niger qui, à lui seul, ne peut endiguer les flux de migrants dont la majorité transite par son territoire, à cause de sa position charnière entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord.