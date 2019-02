Terrorisme: le président du Niger appelle les pays du G5 Sahel à organiser une « riposte idéologique »…

Le président nigérien Mahamadou Issoufou a appelé mardi les pays membres du G5 Sahel à organiser une « riposte idéologique » contre le terrorisme et à intensifier les actions de développement.

« Le combat contre le terrorisme est inséparable de celui du développement. (Il) est non seulement sécuritaire, mais aussi idéologique », a-t-il déclaré lors l’ouverture du 5e sommet des chefs d’Etats du G5 Sahel à Ouagadougou (Burkina Faso).

« Nous devons organiser la riposte idéologique dans l’espace du G5 Sahel. Ensemble, nous triompherons du terrorisme et du crime organisé », a ajouté M. Issoufou.

Son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a quant à lui estimé que « le G5 Sahel est un outil par excellence pour venir à bout du terrorisme » dans les cinq pays qui le composent.

Mohamed Ibn Chambas, le représentant du secrétaire général de l’ONU, a indiqué que « les Nations Unies réitèrent leur soutien au G5 Sahel à travers des plaidoyers politiques, le renforcement des capacités et la sécurité des populations ».

Le G5 Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, se veut un espace intégré de développement et de sécurité au profit des populations. Selon des experts de l’institution, la Force conjointe du G5 Sahel commence à se structurer et à devenir opérationnelle. Elle a déjà mené au moins trois opérations depuis janvier.

Source: Xinhua