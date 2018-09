Tillabéri : Rencontre d’information sur l’organisation de la fête tournante de 18 décembre 2019

Une rencontre d’information sur l’organisation de la fête tournante de 18 décembre 2019 »Tillabéri Tchandalo » a regroupé le samedi 1er septembre dernier à Tillabéri les ressortissants de ladite région. Présidée par Mr Hama Souley, président du comité d’organisation Tillabéri Tchandalo, cette réunion d’information aura permis à l’ensemble des participants d’être au parfum des préparatifs de l’organisation des festivité de la fête tournante du 18 décembre 2019.



A l’ouverture de cette rencontre, le Vice maire de la commune urbaine de Tillabéri Moussa Douma a, dans ses mots de bienvenue, rappelé qu’au cours de la 1ere Edition de la fête tournante la ville de Tillabéri a bénéficié de plusieurs infrastructures qui ont embelli la ville et l’a placée dans la catégorie des villes modernes. Au nom de la population de la commune le Vice Maire Moussa Douma a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance aux plus hautes autorités de la république qui font de la modernisation des villes leur cheval de bataille.

Même son de cloche chez le gouverneur de la région M. Ibrahim Tidjani Katiella qui a rendu un hommage mérité au président de la République, chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou pour ses actions de modernisation de nos villes à travers l’organisation de la fête tournante de 18 décembre. Le gouverneur de la région de Tillabéri dira que pour réussir l’objectif assigné aux festivités de la fête du 18 décembre 2019 dont sa région a l’honneur d’organiser, il faut l’implication de chacun et de chacune.

Dans son exposé, le président du comité d’organisation de Tillabéri Tchandalo M. Hama Souley a tout d’abord salué la forte mobilisation des ressortissants et ressortissantes de la région pour se rendre à cette rencontre d’information. C’est dire que les fils et filles de la région ont quasiment compris le message en répondant à l’appel du comité d’organisation de Tillabéri Tchandalo.

Il a également réitéré toute sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République, chef de l’Etat qui fait honneur à la région de Tillabéri pour accueillir les festivités de la fête tournante du 18 Décembre 2019. « C’est fort des expériences des fêtes passées que le chef de l’Etat a nommé les différents comités à temps dès le début de 2018 notamment les présidents des fêtes tournantes de Zinder Saboua pour 2018, Tillabéri Tchandalo qui se tiendra en 2019 et Diffa Ngla qui se tiendra incha Allah en 2020 » a rappelé le président du comité d’organisation de Tillabéri Tchandalo.

Ceci pour pouvoir capitaliser les expériences du passé autrement dit donner suffisamment du temps aux organisateurs de ces fêtes pour bien exécuter les travaux d’infrastructure et de voirie avant la date du 18 décembre.

« C’est pourquoi nous avons invité tous les ressortissants pour qu’ils soient informés et tout le monde doit être mobilisé pour que Tillabéri Tchandalo soit une réussite totale à la grande satisfaction de toute la région » a expliqué Mr Hama Souley. Les représentants des différentes structures ont tour à tour pris la parole. Ils ont, au nom de leur corporations respectives notamment la Chefferie traditionnelle, les députés nationaux, les structures des femmes, les opérateurs économiques, les organisations paysannes, celles de jeunes, les élus locaux, exprimé leur reconnaissance et leurs remerciements au président de la République SE. Issoufou Mahamadou et son premier Ministre Chef du gouvernement M. Birgi Rafini pour l’honneur fait à la région de Tillabéri pour accueillir l’édition 2019 de la fête tournante.

Les différents intervenant ont également affirmé leur ferme engagement à s’impliquer pleinement et à travailler d’arrache-pied pour que Tillabéri soit une ville belle, une ville Tchandalo avant 18 décembre 2019 et pour que les festivités de Tillabéri Tchandalo soient couronnées de succès.