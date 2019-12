Tillabéri Tchandalo : réunion de Pré-Bilan du Comité National d’organisation…

Le comité national d’organisation de Tillabéri Tchandalo a tenu, le jeudi 26 décembre dernier, sa première réunion post 18 décembre, sous la présidence de M. Hamadou Adamou Souley, président dudit comité, à l’effet de faire un premier point des activités dans la perspective du bilan global du travail réalisé au cours de l’année.

A l’entame de la réunion, le président du comité national a rappelé les douloureux évènements survenus à Inatès, évènements ayant conduit les autorités nationales à annuler les manifestations culturelles et sportives pour permettre aux Nigériens de porter le deuil. Aussi, M. Hamadou Adamou Souley a demandé qu’une prière soit dite pour le repos des âmes de nos vaillants soldats morts sur le champ d’honneur sur les différents fronts en défendant la patrie. Il a ensuite exprimé ses remerciements aux présidents des 19 commissions spécialisées ainsi que leurs membres pour leur travail ayant permis un déroulement somme toute satisfaisant de l’évènement Tillabéri Tchandalo.

Comme il l’a précisé, cette rencontre vise à entendre les différentes commissions sur les difficultés ou les zones d’ombre de l’organisation de Tillabéri Tchandalo, l’exercice étant de tirer les meilleures leçons pour améliorer les éditions futures de la fête de la République.

Il s’agit en l’occurrence de relever les points faibles qui pourraient être d’un apport important pour le comité national d’organisation de Diffa N’Gala 2020 notamment, sachant que les éditions futures se sont toujours inspirées des précédentes. Ace titre, M. Hamadou Adamou Souley a invité les responsables des commissions à parler sans tabous de toutes les difficultés et des insuffisances constatées lors de Tillabéri Tchandalo pour que celles-ci soient prises en compte par le comité Diffa N’Gala.

Evoquant l’annulation de certaines manifestations, M Hamadou a invité les présidents des commissions concernées à faire le bilan financier dans un délai de deux semaines afin que les fonds alloués et non utilisés soient remis au comité national qui, à son tour, les retournera au Trésor national. Le président du comité national Tillabéri Tchandalo a en outre demandé aux présidents de toutes les commissions, non seulement à procéder au dépôt de leur bilan, mais aussi à faire toutes les suggestions utiles tendant à améliorer leurs propres prestations et celles du comité national.

A l’issue de la réunion qui a duré une heure et demie, le président du comité national a évoqué, entre autres insuffisances d’ordre général relevées, la lenteur des décaissements, le manque de coordination ou de communication entre les commissions spécialisées, tout en précisant qu’il a été relevé des insuffisances spécifiques à certaines commissions.

Parlant de l’annulation des manifestions culturelles, le président du Comité national de Tillabéri Tchandalo a indiqué qu’il envisage la possibilité de l’organisation d’un méga spectacle culturel à Tillabéri au cours de l’année 2020. Cela, estime M. Hamadou Adamou Souley, permettrait aux acteurs de présenter leurs œuvres mais aussi de récupérer cet important patrimoine culturel que les troupes ont passé une année à produire.

Par Zabeirou Moussa (ONEP)