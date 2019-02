Toulouse FC : Pourquoi Gradel est l’homme fort de l’équipe ?

Homme important du dispositif d’Alain Casanova cette saison 2018-2019, Max Alain Gradel impressionne journées après journées. Promu capitaine lors de cet exercice, il délivre le « Téfécé » des résultats contraignants. Il surnage et est sur une spirale très positive. Une spirale qui redonne du sourire au public toulousain dont une partie aime jouer en ligne sur Casino777.be. Quelles sont donc les raisons qui justifient le statut « d’homme providentiel » de l’international ivoirien ?

Le 16 août 2017, Max Alain Gradel, internationale ivoirien est prêté une saison sans option d’achat au Toulouse FC alors qu’il était du côté Bournemouth en Premier League. Un retour à Bournemouth (car il y était entré 2007-2008) qui n’a pas été rose. Il effectue avec le club français de Toulouse une saison pleine en 2017-2018 terminée par 32 matchs toutes compétitions confondues, 10 buts et 3 passes décisives) acquérant rapidement la place de titulaire sur l’aile gauche de l’attaque toulousaine. Son transfert définitif s’opère Le 25 juin 2018 pour une durée de 3 ans. Pour la saison en cours, il compte 28 matchs toutes compétitions confondues avec 12 buts et 3 passes décisives. En sélection nationale, Gradel est également un cadre. Avec Gervinho et Serey Dié, ils sont les plus expérimentés de l’équipe de la Cote d’Ivoire. Ses prestations en équipe nationale lors de ces dernières apparitions sont en phase avec son apport au TFC.

Sans lui, les Violets seraient derniers !

À plusieurs reprises en Ligue 1 Conforama, le joueur formé à Leicester City a permis à son équipe de sauver un match nul ou de gagner, bref d’éviter la défaite. La récente en date est son but dans les arrêts de jeu face à Caen à l’occasion de la 26è journée de Ligue 1. « Sans l’Ivoirien dans ses rangs, je pense que Toulouse serait aujourd’hui lanterne rouge » telle est l’affirmation de Pierre Menes sur son blog. Cette déclaration de justifie à plusieurs niveaux. Grâce au travail (ses buts et caviars) de l’ancien de l’AS Saint Étienne, Toulouse a engrangé au moins 12 unités au classement (sur les 28 actuellement). La moitié de ces buts en championnat, soit 5 ont permis à son club d’obtenir 8 unités (victoire contre Nîmes et Lilles, nuls contre Strasbourg, Caen, Reims). De la même manière, ses passes décisives ont permis au club de sauver aussi au moins quatre points au classement (victoire contre Bordeaux, nuls contre Rennes, Dijon, Caen). Il est donc avéré qu’il est l’homme providentiel qui monte en grades.

Gradel monte en grade !

« C’est un joueur qui montre l’exemple sur et en dehors du terrain. Il est capable de tirer le groupe vers le haut, de prendre ses responsabilités et c’est inestimable dans une équipe » a déclaré l’entraîneur du TFC. L’ancien joueur de Leeds United porte son équipe à bout de bras. Il remobilise la troupe et toute l’équipe se sent concerner. Connu pour ses coups de reins dévastateurs, le joueur de 31 ans donne aussi de la voix sur le terrain. Il est impliqué sur 14 des 25 buts inscrits par les Violets. Meilleur buteur et meilleur passeur de son équipe, Gradel montre la voie à suivre et prend ses responsabilités quand il le faut. Il fait partie des 50 meilleur dribbleurs européens selon le classement publié par l’Observatoire du Football CIES qui tient compte de l’ensemble des joueurs des cinq grands championnats ayant un temps de jeu qui dépasse 1800 minutes en championnat entre le 18/02/2018 et le 17/02/2019. Max-Alain Gradel se retrouve à la 17ème place (entre Philippe Coutinho et Raheem Sterling) grâce ses dribbles réussis toutes les 32,4 minutes.

Le natif d’Abidjan compte en deux saisons, 23 réalisations avec Toulouse en 63 rencontres pour le moment. En confiance, il pourra améliorer ses chiffres avant la fin de la saison. Il pourrait battre son record de but, qui était de 31, à Saint Étienne (2010-2015). Il est aussi l’un des éléments essentiels du sélectionneur ivoirien pour la CAN Égypte 2019. Il est peu probable que l’ancien joueur de Saint Etienne ne change pas de club à la suite de cette compétition.