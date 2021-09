Tourisme domestique, Théorie du banc d’essai

Comme nous l’avions souligné dans une Réflexion antérieure, le Tourisme relève d’une Science, la Tourismologie dont le fondement principal est la Théorie du Commerce International au sens entier de cette Théorie. Elle intègre également une démarche pluridisciplinaire.

Les approches simplistes, empiriques, ou de tâtonnements ne peuvent conduire à des Résultats véritablement impactant. Pour paraphraser un grand Économiste, le Tourisme comme l’économie est » une Activité trop sérieuse pour être laissée entre les mains de Clercs myopes ».

En effet c’est un secteur porteur d’un potentiel d’opportunités considérables pour le de développement d’un pays . Cependant son exploitation optimale requière une Vision politique prospective.

1. Une explication succincte de la Théorie du banc d’essai

Au regard du contexte mondial de crise sanitaire caractérisé par la contraction des flux de voyageurs , le repli sur soi appliqué par la plupart des pays, les Activités touristiques ne pouvaient que s’adapter à cette nouvelle contrainte de l’Environnement mondial. Aussi les pays sous menace terroriste se sont retrouvés doublement contraints notamment les pays sahélo Sahariens.

De ce fait ce qui sera déterminant dans le Devenir touristique des Etats , c’est leurs capacités propres à identifier et mettre en place des stratégies appropriées de résilience par rapport aux contraintes nouvelles de l’Environnement du Secteur Touristique . Il s’agit de leur aptitude à développer un TOURISME INTELLIGENT. La survie des Activités des secteurs touristiques et paratouristques, l’exige .

Longtemps bien avant le COVID, plusieurs pays avaient conçu et implémenté une politique volontariste de promotion d’un Tourisme intérieur ou domestique . L’objectif visé étant de créer les conditions de motivation d’une demande intérieure, des déplacements de Résidents dans un pays , et de son accessibilité à l’offre touristique. Cette demande intérieure potentielle si elle est mobilisée par des stimuli appropriés pourrait créer un supplément de Consommation non négligeable. Des pays comme le Maroc en ont tiré et tirent encore des Retombées importants en basse saison touristique.

Les stimuli peuvent intégrer des prix avantageux, à des formules promotionnelles pour familles ou Associations socioprofessionnelles.

En combinant arrivées de Touristes internationaux en haute saison , avec les déplacements de voyageurs Résidents toutes motivations confondues en basse saison , le secteur maintient les Activités touristiques pendant pratiquement toute l’année. A ces retombées économiques , se greffe un Avantage non des moins importants . Il s’agit de la capacité d’amélioration de la qualité de l’offre touristique par la promotion du Tourisme interne. Cette explication tient justement de la Théorie dite du banc d’essai. Elle considère que la demande locale d’un produit destiné à l’exportation est une opportunité pour corriger ses défauts et autres aspérités, et lui permettre d’être compétitif sur le marché international.

L ‘industrie de l’automobile a beaucoup usé de cette politique de promotion . Les modèles de voitures sont testés auprès des consommateurs locaux pour en apprécier les défauts , et développer les performances. Puis ils vont à l’assaut du Marché international. Dans le même esprit sur plan du Tourisme, la demande intérieure des produits touristiques, permet aux professionnels du Tourisme d’un pays de tester la qualité des Prestations proposées , et d’améliorer au besoin lesdites Prestations , dans l’attente des arrivées de Touristes internationaux. Dans un pays quand des Établissements Touristiues ferment , les coups d’opportunités sont très élevés pour l’ensemble de l’économie nationale. C’est pourquoi il faut absolument réfléchir à des mécanismes pour stimuler la demande interne, en tirer le maximum en terme de consommation des produits touristiques.

C’est une démarche d’intelligence qui requiert une approche systémique et également une Vision prospective de la politique touristique .

Les flux d’arrivées de Touristes internationaux étant devenus plus contraignants, l’opportunité d’une stimulation de la demande domestique est à explorer assidûment.

Au Burkina Faso , cette politique a été clairement retenue comme option pour survivre dans un Environnement doublement contraignant . Le pays a profité de la Crise mondiale du voyage pour encourager le Tourisme interne avec des stimuli multiformes, motiver des cibles de Consommateurs diversifiées. La période a également été mise à profit pour multifier les Actions de formation dans les Métiers .

Donc les Etablissements ont pu sauvegarder des emplois, et surtout améliorer la qualité des Prestations , toutes choses qui les rendent compétitives dès le redémarrage des Activités de Tourisme international . De ce point de vue par exemple concernant le SIAO et le FESPACO , des Evènements déjà reprogrammés , le pays est prêt pour accueillir dans de bonnes conditions ces Grand Evènements .

2. Des Pistes potentielles à prospecter

Les voyageurs communautaires intra pays africains sont des cibles , à intégrer dans une démarche pour créer une demande additionnelle de Flux de Touristes moins tributaires des pays émetteurs traditionnels de Touristes .

Le Tourisme intra-communautaire facilité par les autocaristes , et autres Agences de transport voyageurs , constitue un segment à prospecter davantage pour sa meilleure inclusion à l’économie formelle du Tourisme .

Le Niger en raison de son parc relevé d’Agences de transport voyageurs et autres autocaristes , dispose d’atouts susceptibles de le rendre compétitif sur ce segment .

Toutefois il y a du renforcement de capacité à faire tant sur le plan de la culture , que sur celui des exigences déontologiques de la profession d’Agences de voyages .

Il est important de préciser que nous parlons de déplacements de voyageurs toutes motivations de voyages incluses .

Dans nos pays la classe moyenne consciente est quasi inexistante . La grande majorité des populations se trouve dans la résilience économique . De ce fait , des voyages à des fins de vacances ou loisirs ne sont pas à la portée de tous. Néanmoins on tenant compte d’autres motivations pour le voyage , le volume des voyageurs devient extrêmement important. Les effets économiques générés ne sont pas négligeables .

C’est pourquoi il convient de réfléchir à leur prise en compte dans des modèles d’optimisation touristique.

Enfin une piste qui mérite d’être explorée, nous semble t’il , est celle du Tourisme interne religieux …

Elhadj MAIGA Alzouma

Expert Scientifique du Tourisme

DEA Tourisme international, Paris 5 René Descartes

Desup Politique et Economie du Tourisme, Paris 1 Sorbonne -Panthéon