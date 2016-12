Le Procureur de la République adonné une exclusivité au quotidien national Le Sahel dans son édition de ce matin. M. Cheibou Samna Soumana a abordé dans un langage direct toutes les interrogations suscitées ces derniers temps, par des fumeuses affaires de délinquance au col blanc. De l’affaire Soraz et ses tentacules jusqu’aux détournements de deniers publics, devenus un sport national dans ce pays, rien n’a échappé au Procureur de la République. « Nous sommes entrain de travailler méthodiquement et sans passion et Tous ceux qui ont pris irrégulièrement des biens publics doivent les réintégrer sans délai, pendant qu’il est encore temps ».

Aujourd’hui donc le sommeil agité qui caractérise le quotidien des paisibles citoyens, tourmentés, qu’ils sont par des lendemains incertains, ce sommeil agité va changer de camp. Certainement ces nouveaux riches sortis subitement de nulle part et qui se pavanent dans des 4X4 rutilantes avec des go aux dimensions disproportionnées vont avoir des nuits tourmentées. Ils devront très bientôt rendre gorge selon le Procureur.

Ni les charlatans, ni les zimas, ni le parapluie politique ne seront d’aucune utilité, toujours si, l’on se méfie aux propos du Procureur Samna Soumana. Bien que beaucoup sont sceptiques quant à une issue heureuse dans le traitement des différents dossiers, nous pensons qu’il est temps de prouver par des actes concrets que la volonté d’assainir et de lutter efficacement contre la corruption, l’impunité et le détournement de deniers publics est enfin une réalité.

Dans ce sens, la première audience, ce mercredi 07 décembre 2016 du pôle économique et financier est un signal fort à saluer. De l’avis du Procureur, ce pôle est chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière.

Et le Niger est, après le Sénégal, l’un des rares pays de la sous-région à avoir mis en place un pôle économique et financier. Cela, parce qu’on ne peut pas faire de la lutte contre les crimes économiques sans disposer d’instruments spécialisés. Au Niger, le pôle économique et financier a été créé, le parquet a été mis en place et les juges ont reçu la formation.

C’est dire que le dispositif est désormais en place pour faire de la répression des crimes économiques. » Mieux ajoute, le Procureur de la République, parlant justement de la lenteur dans le traitement des dossiers : « Vous savez, les gens aiment faire trop de bruits, de suppositions et des déductions, surtout au niveau des médias. Mais nous, nous travaillons de façon sereine, sans désemparer et je puis vous assurer que j’ai un certain nombre de dossiers qui me sont transmis, dont vous voyez une partie ici sur mon bureau.

Ces dossiers proviennent de la HALCIA et de l’Inspection général d’Etat. Ils concernent tous les secteurs et plusieurs ministères. Le message que j’aimerai passer ici, c’est de demander à toutes les personnes qui savent que ces dossiers (détournement des biens publics) les concernent, de remettre ce qu’elles ont pris irrégulièrement pendant qu’il est encore temps.

Les gens qui ont pris irrégulièrement de l’argent public doivent le réintégrer incessamment, même si c’est un seul copeck. De même, ceux qui ont pris irrégulièrement d’autres biens publics doivent les rendre sans délai, cela quelle que soit la personne et où qu’elle se trouve.

Je répète bien quelle que soit la personne !

Par la même occasion, je vous demande, vous au niveau des médias, de venir vous informer à la source au lieu d’exceller dans des commentaires sans le moindre fondement ». S’informer à la source a répété le Procureur, nous le prenons au mot, nous allons le faire autant que cela est possible en espérant trouver une porte ouverte et des interlocuteurs prêts à donner des informations sans langue de bois. E

voquant l’affaire des containers de la SORAZ qui défraie la chronique, le Procureur de la République a parlé de bradage, d’opération scandaleuse, etc. En effet, souligne-t-il, « certaines supputations laissent entendre que le dossier est clos, mais ce n’est pas exact.

De quoi s’agit-il?

Il s’agit en fait des biens appartenant à une société nommée CPSCCC qui a participé à la construction de la raffinerie de Zinder (SORAZ).

Ce sont ces biens qui ont fait l’objet de confiscation par l’Etat et, tout naturellement, de vente aux enchères. Les produits de la vente devraient normalement être reversés dans les caisses de l’Etat. C’est au total 495 containers qui ont été saisis par le bureau des douanes de Zinder. Malheureusement, on ne peut même pas parler de vente. C’est plutôt du bradage parce que les matériels ont été vendus dans des conditions telles que la conscience ne peut l’accepter.

L’opération de vente aux enchères a été menée par les responsables régionaux des douanes et il se trouve qu’on a retrouvé, par après, ces biens vendus entre les mains des parents, amis et connaissances de ces douaniers. C’est dire que cette vente s’est effectuée dans des conditions vraiment inacceptables. Les biens ont été vendus, plutôt bradés, à des prix que vous ne pouvez pas même imaginer.

Tenez-vous bien, des véhicules 4×4 d’une valeur d’au moins 20 millions de FCFA ont été vendus à des complices ou à des proches à 200.000FCFA. Cela est inacceptable !

Pour le Procureur Samna Soumana, « D’après les documents, des agents des douanes qui ont reçu ces containers, au moment où ils étaient réceptionnés, la valeur de ces biens a été évaluée, en droits et taxes, à plus de six (6) milliards de FCFA. A l’issue de l’opération de vente, le montant total des produits de la vente s’est limité à très précisément 410.095.215 FCFA, sur lesquels les douaniers ont enlevé 179 millions FCFA, qu’ils se sont partagés entre eux.

Parmi les personnes impliquées, il y a d’abord les responsables de douanes, d’autres agents des douanes et des commerçants à qui ils ont facilité l’acquisition de ces biens dans des conditions très choquantes moralement ». Sur plus de six (6) milliards de FCFA, d’évaluation de la valeur de ces biens, lisez attentivement, le montant total des produits de la vente s’est limité à très précisément 410.095.215 FCFA, sur lesquels les douaniers ont enlevé 179 millions FCFA.

Ce normal que le SNAD demande au Ministre Massaoudou d’intercéder pour arrêter la procédure judiciaire. Réagissant à propos des rumeurs faisant état de la clôture du dossier, le Procureur a balayé d’un revers de main ces rumeurs. « Il faut que les citoyens sachent que ce dossier est très complexe, compte tenu de la volonté même des personnes impliquées de vouloir dissimuler un certain nombre de choses.

Dans une affaire de plus de six (6) milliards où les gens se sont servis à volonté, vous imaginez toute la confusion qui peut régner autour de la documentation, de l’inventaire, etc.

C’est pour ça que ce dossier a obligatoirement pris tout ce temps. Mais une chose est certaine, c’est que ce dossier ne pas être tu. Il n’ya pas moyen ! Mieux, mon objectif ici, c’est de faire rentrer l’Etat dans ses droits. Il faut que l’Etat récupère jusqu’au dernier centime de cette opération scandaleuse. On ne peut pas fermer les yeux sur une situation aussi inacceptable et de cette ampleur.

C’est pourquoi on a décidé aujourd’hui d’aller, de façon posée et sereine, avec pour seul objectif de faire rentrer l’Etat dans ces droits ». Le Procureur de la République n’a pas manqué de s’appesantir sur l’influence ou les pressions exercées sur la justice lors du traitement de certains dossiers délicats.

Pour lui, il n’ya aucune influence, Absolument pas, poursuit-il !

Je puis vous assurer qu’il n’ya pas, et qu’il y aura aucune influence dans le traitement de ce dossier. Et si quelqu’un vous dit qu’il ya une quelconque influence dans ce dossier, c’est qu’en fait il n’a pas voulu le traiter pour une raison qui lui est propre. Même si c’est moi qui vous dis que je suis influencé, il faut considérer que je suis en train de mentir et que j’ai une autre raison pour étouffer ce dossier. C’est vous dire qu’il n’y a aucune influence dans la conduite de ce dossier.

La procédure concernant le détournement des deniers publics ou les infractions économiques sont des procédures assez complexes et qui demandent souvent beaucoup de temps. Elles ne peuvent se faire comme les gens le souhaitent, c’est-à-dire d’un coup de main. C’est un processus assez long qui demande des investigations, des contradictions, le souci étant de permettre aux gens de pouvoir s’expliquer et donner leur version. Mais l’essentiel, c’est que les populations sachent que nous sommes en train de conduire ces actions avec les instructions et le soutien des plus hautes autorités.

L’important est que tous ces dossiers aboutissent. Et notre souci dans le cadre du traitement de ces dossiers, c’est de faire rentrer l’Etat dans ses droits. On ne plus être dans la situation où on prend une personne et que deux ou trois jours après, on voit la personne dehors. Cela est désormais inacceptable, ça ne sera plus possible.

Désormais, à chaque fois qu’on a une situation de ce genre, on va faire rentrer l’Etat intégralement dans ses droits.

Vivement que cela soit traduit en actes concrets, ce pays a trop souffert de l’inconséquence des inconséquents.