Tous ensemble contre le cancer…

Depuis quelques temps, une campagne médiatique est engagée sur les réseaux sociaux pour aider dignement les personnes souffrantes de cancer à mieux supporter les douleurs atroces de cette terrible maladie.

En ce qui concerne notre pays le Niger, cette campagne n’a pas besoin de chèque pour aider à la recherche contre le cancer. Celle-ci coûte trop chère et nous ne disposons pas d’une telle technologie. Cependant, en participant à travers la publication de sa photo en noir et blanc, on aide les gens, surtout les femmes atteintes du cancer de col de l’utérus et cancer de seins.

Celles-ci sont traitées à la maternité Issaka Gazobi, sous la bienveillance du Dr MADI qui fait un travail remarquable, sans relâche depuis 8 ans que je le côtoie personnellement. Ces femmes manquent de fois des médicaments pour soulager leur douleur qui est intenable. Si la mort est inévitable face au cancer, néanmoins on peut les aider à mourir sans douleur et dignement en leur fournissant des médicaments coûteux à base de la morphine ou tout simplement une hygiène de vie convenable.

Donc, en mettant une photo de profil noir/blanc, certes ce ne pas une aide financière, mais on fait parler du cancer et on éveille les consciences tout en faisant de la sensibilisation et prévention. Face au cancer les malades ont besoin du traitement mais également du soutien moral qui est primordial.

Ça fait toujours du bien de se sentir épaulé, encouragé et aimé. Alors ensemble tous contre le cancer.