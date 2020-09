Toutes ces invectives, ces accusations de part et d’autre sont contreproducives !

Ce qui doit compter , c’est l’intérêt supérieur du peuple souverain du Niger !

La seule solution heureuse, salvatrice: la classe politique nigérienne dans son ensemble et les forces vives du Niger, se retrouvent autour d’une table pour discuter avec sérieux, honnêté et sincérité, afin de parvenir à un consensus national acceptable pour tous, pour permettre à notre pays d’organiser les élections générales constitutionnelles, transparentes, crédibles, inclusives, honnêtes, dans la cohésion sociale et la sérénité.

Ce n’est plus un secret pour personne que notre pays est confronté à plusieurs défis, securitaire; sanitaire; alimentaire; économique; humanitaire; etc, par conséquent, si tel est que les intérêts supérieurs du peuple souverain du Niger les préoccupent pririoritairement , notre classe politique et les forces vives du pays, se devraient de se pencher sur la problématique que nous posent ces grands defis, au lieu de dépenser unitilement les énergies dans les éternelles guéguerres politiciens contreproducives.

Une union sacrée des cœurs et des esprits, sans distinction d’appartenance politique, s’avère plus que nécessaire si nous voudrions sauver notre cher pays des defis qui le menacent.

C’est le Niger qui gagne et qui progresse !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.