« Toutes les conditions militaires sont remplies pour une victoire définitive contre le terrorisme et le crime organisé », a annoncé le Président Issoufou Mahamadou ce jeudi 17 décembre 2020 lors d’une adresse à la Nation nigérienne qu’il a prononcée à la veille de la célébration du 62ème anniversaire de la République du Niger.

Convaincu qu’il n’y a pas d’émergence sans sécurité des personnes et des biens, le Chef de l’Etat nigérien a d’abord rappelé que cette priorité du programme de renaissance a été prise en charge par le Gouvernement tout au long de la décennie écoulée.

Actuellement, a-t-il informé, « les menaces sont bien identifiées, les objectifs politiques et stratégiques de lutte contre ces menaces sont bien définis. D’importantes ressources financières y sont investies. Les effectifs des forces de défense et de sécurité ont été doublés entre 2010 et 2020 ; il est prévu un nouveau doublement sur les cinq prochaines années. Un programme ambitieux de formation de forces spéciales est en place ainsi que des centres de formation appropriés. Les forces sont équipées y compris en vecteurs aériens. Les forces conjointes mutualisant les capacités des Etats du Sahel et du bassin du lac Tchad sont opérationnelles. Les alliances militaires qu’il faut sont conclues. Une large coalition internationale de lutte contre le terrorisme au Sahel se forme progressivement. Les opérations menées par toutes ces forces combinées ont permis d’enregistrer d’importants succès contre l’ennemi ».

Dès lors, s’est-il réjoui, « toutes les conditions militaires sont remplies pour une victoire définitive contre le terrorisme et le crime organisé », soulignant que « cette victoire sera l’œuvre de nos vaillants soldats dont je salue le courage », mais aussi celle des soldats des autres pays du G5 Sahel et du bassin du Lac Tchad, des alliés Français et Américains, des Nations Unies, de l’Union Européenne, de l’Union africaine et de la CEDEAO.

Par ANP