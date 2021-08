Traité Portant Création De L’Agence Africaine De Médicaments (AMA) : L’Ambassadeur Du Niger À Addis-Abeba Dépose Le Document Ratifié À La Commission De L’Union Africaine

Le Niger est le 10ème pays africain à honorer son engagement par rapport au Traité. En effet, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le jeudi 12 août 2021 au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, l’Ambassadeur du Niger, Représentant permanent auprès de l’UA et de la CEA, SEM Zakariaou Adam Maiga, a saisi l’occasion pour déposer officiellement les documents de ratification du Traité portant création de l’Agence Africaine de Médicaments à l’UA (AMA).

Par ce traité qui a été adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba en Éthiopie, et le Niger s’est engagé formellement à ratifier le document. C’est donc une promesse qui a été tenue le jeudi 12 août 2021 où, après l’adoption dudit Traité par le Conseil des ministres le 17 juin 2021 suivie de sa ratification par l’Assemblée nationale en sa séance plénière du 29 juin 2021, le Niger a officiellement déposé les documents portant création de l’AMA au siège de l’Union Africaine.

L’objectif principal de ce Traité est de garantir la santé et la sûreté des populations africaines à travers des produits médicaux sûrs et efficaces sur le continent en proie à de nombreuses difficultés d’approvisionnement en médicaments, et au phénomène des produits pharmaceutiques contrefaits et de mauvaise qualité.

En déposant les documents de ratification de Traité, l’Ambassadeur Zakariaou Adam Maiga, s’est réjoui du fait que le Niger est le 10ème pays africain à honorer son engagement pour ce Traité d’une importance capitale pour l’Afrique. Un acte hautement salué par le Représentant du Bureau du Conseil juridique de la Commission de l’Union Africaine, M. Mohamed Salem, qui a réceptionné les documents de ratification de l’AMA.

A noter que le traité portant création de l’Agence Africaine du Médicament est l’aboutissement d’un long processus initié en Janvier 2005 à Abuja au Nigeria, lors du sommet de l’UA qui, par sa cinquante-cinquième décision, avait demandé à la Commission de l’UA d’élaborer un plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l’Afrique, en vue d’améliorer l’accès des populations africaines à des produits médicaux et aux technologies sanitaires de bonne qualité, sans risques et très efficaces.

De par ses objectifs et les dispositifs qu’il prévoit, ce Traité correspond parfaitement aux objectifs de la Politique Nationale de Santé et du Plan de Développement Sanitaire (2017-2021) du de notre pays. Le Niger a, auparavant déjà signé le présent traité depuis le 9 février 2020. Le Traité portant création de l’Agence Africaine de Médicaments (AMA), qui est soumis à ratification ou l’adhésion des États membres de l’UA, entrera en vigueur trente jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification.

Par Abdoulaye Tiemogo /AP/Ambassade du Niger à Addis-Abeba.