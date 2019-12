Transformation digitale et services innovants : Bank of Africa s’affirme comme leader…

A l’hôtel BRAVIA de Niamey, ce lundi 16 décembre 2019, devant de centaines de clients, partenaires, représentants de l’Etat et administrateurs, Bank of Africa a rendu public la plateforme de transactions en ligne BOAweb et le roadmap. Ces deux services innovants ont été créés pour faciliter les opérations bancaires aux clients.

L’amélioration de l’expérience client et leur satisfaction sont au cœur de cette innovation que BOA Group met à la disposition de ses clients dans un souci d’efficacité dans l’établissement des opérations bancaires.

En effet, ‘’ Il n’y a pas d’amour, il n’y a que de preuves d’amour’’ a renchérit le DG du Groupe BOA pour expliquer que le dirigeants de la société mette tout en oeuvre pour assurer une couverture optimale aux consommateurs avec 30 agences au Niger dont une agence dans les principales villes du pays. Il s’agit aussi d’être proche de la clientèle en apportant de solutions bancaires innovantes afin que celles-ci y tire une meilleure satisfaction de l’utilisation des produits et services BOA. Entre 2013 et 2014, un centre d’affaire a été créé au Niger pour rapprocher la clientèle. La BOA a également investi dans la formation des agents pour une meilleure compétence dans la fourniture des services bancaires.

L’objectif de ces deux services mis en place par la BOA est de confirmer sa place de Banque digitale panafricaine préférée sur les marchés.

Présente dans 18 pays, la BOA s’active à renforcer l’amélioration de l’expérience client sur la base du feedback de la clientèle. Il faut noter aussi la transformation culturelle amorcée à travers une riche culture d’entreprise entretenue au sein des différentes agences et filiales du Groupe.

Pour les clients, ces facilités vont réduire les déplacements intempestifs et optimiser la durée et le coût des opérations de base. Celles-ci peuvent être réalisées de chez soi avec une garantie en termes de sécurité du fait que les services intègrent dans leurs processus des mécanismes rigoureux d’authentification pour éviter les risques de piratage et de cybercriminalité qui peuvent affecter les clients.









Entre autres perspectives pour l’année à venir, la BOA envisage de poursuivre son évolution à travers plusieurs axes dont la redynamisation du transfert d’argent via BOA EXPRESS, l’intégration d’autres solutions de payement innovants à travers le mobile banking, l’inclusion financière pour un maximum de clients, l’amélioration de l’expérience et la satisfaction client, l’interopérabilité des services, l’atteinte de l’excellence opérationnelle via BOAweb, la formation et le renforcement des capacités des agents, l’innovation digitale à travers les laboratoires digitaux (amélioration des modalités d’utilisation de l’outil BOAweb).

Pour 2020, BOA envisage de renforcer la gestion multi-clients et multi-banques pour faciliter aux corporates et particuliers de mener leurs activités dans plusieurs pays, assouplir les conditions d’exécution des opérations, la gestion des cartes, le payement des facturiers, les demandes de chèques, la Trade finance (lettre de garantie) et améliorer la disponibilité de BOA Business express entre autres…

En substances et pour répondre aux aspirations de la clientèle, un backoffice a été créé en vue de recueillir les demandes d’éclaircissements, suggestions, réclamations et plaintes éventuelles des clients.

Il faut retenir que BOAweb est une plateforme d’internet banking, entièrement développée en interne, qui a été installée sur l’ensemble du réseau du Groupe BOA. Avec une sécurité renforcée, une interface d’utilisateurs plus moderne et une utilisation plus aisée sur mobile. BOAweb offre des fonctionnalités très attendues par la clientèle coporate (signature sécurisée des transactions, payement de masse, etc…).

BOAweb, partout et pour tout !!

Par Tamtam Info News