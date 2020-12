Très forte mobilisation du PNDS-Tarayya à Dosso…

Share on Twitter

Le PNDS-Tarayya a organisé hier après-midi, un grand meeting, à Dosso. Ce méga meeting très riche en couleur rose, a enregistré une forte mobilisation de la population de la cité de Djermakoye.

Etaient présent, à cette grande rencontre politique, les leaders des partis de la Coalition Bazoum 2021, un public conquis et enthousiaste et des militantes et militants déterminés.



En souhaitant la bienvenue aux militants du parti rose, très enthousiastes et heureux de rencontrer le Président Mohamed Bazoum à cette occasion, le coordinateur régional du PNDS-Tarayya Dosso, M. Bana Boureima, a réitéré l’assurance de la population de Dosso pour le ‘’Coup KO’’.









« la population de Dosso me charge de vous dire, que vous êtes ici en terre conquise, in sha Allah, hommes et femmes de Dosso, tous ensemble, nous avons pris l’engagement de nous mobiliser le 27 décembre procain pour aller voter pour le camarade Bazoum Mohamed du PNDS-Tarayya, pour une victoire dès le premier tour, pour le bonheur de nos populations » a dit M. Bana Boureima.



Révigoré par la forte mobilisation de la population ‘’dossolaise’’, le président du PNDS-Tarayya M. Bazoum Mohamed a salué les efforts des militants pour la confiance et la détermination de porter haut les couleurs du parti rose. Avec son programme bien structuré et axé sur les secteurs sociaux de bases, Bazoum Mohamed a rappelé que les politiciens portent les mêmes boubous et casquettes d’acteurs politiques, mais avec des ambitions différentes.









En effet, pour montrer ce qui le particularise, des autres candidats à la course vers le Palais Présidentiel, Bazoum a dévoilé son ambition et son projet de société au profit de la population nigérienne en général et celle de la région de Dosso en particulier. Ainsi, Bazoum a déclaré que son ambition est de construire des routes pour faciliter les transports des marchandises partout au Niger avec une attention particulière pour le réseau routier de Dosso.

« Dans notre programme nous réfléchissons pour faire la différence. Nous avons fait le tour du Niger et nous sommes prêts à aller dans les villages, hameaux, campagnes, tribus, etc. Maintenant, nous sommes en campagne électorale, sur le terrain, contrairement aux autres candidats qui restent à Niamey pour dire qu’ils vont gagner les élections. Nous, nous sommes sur le terrain pour voir vos problèmes afin de vous trouver des solutions. Nous savons où aller et quoi faire.

Dans notre projet, nous allons faire, tout pour débloquer 513 milliards de franc FCA, pour résoudre les problèmes, surtout construire des écoles, des hôpitaux, des mimi adductions d’eaux, etc. Mon objectif c’est de mettre l’accent sur la scolarisation de la jeune fille, pour que les jeunes filles aient les mêmes chances d’être scolarisées que les garçons » a promis M. Bazoum.