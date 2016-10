TRIBUNE : Les ‘milléniaux’ nigériens doivent dire ‘niet’ !

L’élection américaine du mardi 8 novembre prochain entre la démocrate Hillary R. Clinton et le milliardaire bling bling et candidat républicain Donald J. Trump sera décidée (selon les analystes politiques) par une tranche de la population. En effet tout porte à croire que les jeunes américains âgés entre 18 à 35 ans influenceront l’élection. Le candidat qui aura les ‘voix’ de cette tranche de la population américaine (ils sont estimés à 69 millions de jeunes sur une population globale estimée à 320 millions) sera certainement le prochain Président de ce pays vieux de 240 ans de démocratie.

La particularité de ces jeunes qu’on appelle ici ‘Génération Y’ ou encore les ‘milléniaux’ ce qu’ils questionnent le statu quo. La génération Y (lire ‘Why’ en anglais) contrairement à d’autres générations comme les ‘baby-boomers’ nés au moment de la deuxième guerre mondiale ne se laisse pas mystifier par la classe politique vieillissante. Au moment où la génération des ‘baby-boomers’ se prépare à la retraite les milléniaux se préparent à prendre la relève’.

Les milléniaux sont les citoyens qui rentrent dans la ‘workforce’ (le monde du travail professionnel) avec des outils électroniques et technologiques contrairement aux générations antérieures qui ont connues la télévision sur images noir et blanc. Les milléniaux sont télégéniques et ne partent pas à la Poste pour envoyer un courrier ordinaire. Mieux, les milléniaux communiquent plus que toute autre génération mais via l’internet sur les smart phones et autres tablettes. Comme des abeilles sur ruches ils sont permanemment connectés aux réseaux sociaux. C’est là leur domaine de prédilection et leur champion s’appelle Mark Zuckerberg CEO de Facebook, lui-même âgé seulement de 32 ans.

Bref, les milléniaux sont une force consciente, ce que nous appellerions la génération consciente pour emprunter le slogan des rappeurs nigériens. Ces jeunes se posent des questions, ils questionnent tout, et comme des philosophes de la Grèce antique ils se caractérisent par leur entêtement à vouloir tout résoudre. Pour eux, mêmes les problèmes politiques ont des solutions durables. Lors des primaires du parti Démocrate américain ce sont eux (les milléniaux) qui ont apporté un soutien indéfectible au candidat septuagénaire Bernie Sanders (rival de Hillary) à cause de sa politique et sa vision en tant que membre l’aile gauche américaine.

Leur plateforme se focalise sur le « free Higher Education » c’est-à-dire la gratuité de l’enseignement supérieure dans les universités publiques, la couverture sanitaire/assurance maladie pour tous (comme dans les pays scandinaves d’Europe). En somme, ces jeunes ont une vision altermondialiste et se dressent contre les grandes banques et firmes et sont très sensibles à la question du réchauffement climatique etc.

‘Yara Manya Gobé’ Un autre Niger est bel et bien possible !

Le Niger a une population jeune, ça c’est un fait. Les milléniaux nigériens c’est-à-dire âgé de 18 ans (âge du vote) à 34 ans peuvent et doivent aussi être à l’avant-garde du combat politique. Si ces jeunes sont mobilisés ils pourront amener une revolution pacifique et imposer un ordre politique nouveau chez nous. Nous n’avons pas les statistiques pour vous dire combien de millions des nigériens sont milléniaux mais ce qui est sûr, ce que leur nombre dépasse de loin le nombre total des votes recueillis par les deux premiers candidats au premier tour du 21 Février dernier. Aujourd’hui nous pouvons affirmer et ce sans risque de nous tromper que la prospérité et le développement du Niger passent par la jeunesse de notre pays : point barre !

Si nos jeunes et moins jeunes s’organisent (et refusent d’être divisés) et votent par millions et bien notre pays sera sauvé. Les milléniaux peuvent à eux seuls mettre fin à ce système classique mafieux d’alliance et contre alliance qui fait ‘saigner’ le Niger de ses ressources, et qui encourage ‘la fuite de cerveau’ de nos cadres et compétences vers d’horizons lointains. Au demeurant cette forme de ‘prise de conscience’ n’est pas du tout nouvelle sur le continent.

Souvenez-vous du mouvement « Y’en marre » au Sénégal, lequel mouvement était le moteur de la chute d’Abdoulaye Wade lorsque ce dernier voulut torpiller la Constitution de son pays pour rester au pouvoir d’Etat. Idem pour la jeunesse burkinabé à travers le mouvement « le Balai Citoyen » qui justement, balaya d’un revers de main le régime de Blaise Compaoré pourtant vieux de 27 ans ; sans citer les révolutions arabes de Tunis, du Caire etc…

C’est aussi ce genre de révolte pacifique qui aujourd’hui fait embryon à Kinshasa où le président Joseph Kabila Jr, obnubilé et permanemment saoulé par le goût du pouvoir refuse toute ouverture démocratique.

Au Niger jusqu’à preuve de contraire c’est l’armée qui se manifeste (1996-1999-2010) pour imposer une rupture or l’armée (du moins son aile politique) elle-même est complice du système en place. Les militaires viennent ‘balayer une entreprise comme le ‘Tazarché’ le peuple applaudit et en fin de journée ils remettent les clés du Palais aux mêmes vieux routiers de la politique nigérienne qu’ils viennent dégager. Par exemple Wanké céda la place à Tandja et Salou Djibo a donné les clés du Palais au Président actuel Monsieur Mahamadou Issoufou (comment ? contre quelles garanties ? personne ne le sait).

Du coup, l’armée politisée devient complice à nos yeux. Faire appel à la grande muette pour faire partir des civils qui sont incompétents ou des dictateurs sanguins ne doit pas continuer à être la solution car les leaders de l’armée eux-mêmes sont promus par les autorités civiles qu’ils installent. Pire, ces deux clans appartiennent à la même génération d’anciens ‘potes’ qui continuent de croire qu’on peut guérir le ‘malade Niger’, dernier de la planète en IDH, par des recettes et des formules des années ’70 et ’80.

N’a-t-on pas coutume de dire que la jeunesse est le fer de lance de tout développement ? Leur prise de conscience et leur participation active et massive au jeu politique est plus qu’une nécessité. Aussi détrompons-nous : car débaucher un jeune fonctionnaire du FMI de 36 ans et le parachuter ministre délégué aux Finances ou bien embaucher le fils du président himself de 33 ans (lequel passe ses journées à naviguer sur l’internet ou à envoyer des tweets au Palais) ne veut pas dire que la jeunesse nigérienne est impliquée dans la gestion de la chose publique. Loin de là ! Ces quelques éléments aussi jeunes soient – ils ne représentent pas la jeunesse nigérienne.

Alors ‘milléniaux nigériens’ prenez votre courage en mains et redonner confiance à vos ainés, parents et grands-parents qui souffrent dans les villages et hameaux d’un pays riche mais dont les richesses s’amenuisent, chaque jour que Dieu fait, à cause d’un système mafieux érigé sur l’injustice sociale et souffrant des maux comme la mal gouvernance, la corruption institutionnalisée, la politisation excessive de l’Administration, les charges excessives et non nécessaires que subit l’Etat etc…

Jeunes compatriotes nigériens, l’avenir du Niger dépendra de votre prise de conscience et de votre volonté de prendre vos responsabilités !

Chers milléniaux nigériens le destin du Niger est dans vos mains. Ne croisez pas les bras et laisser le ‘Niger mourir à petit feu’ !