Tribune PLITIQUE: Du Nigérien Tout Court , N T C

La célébration du 63 IIème Anniversaire de la République nous semble être un moment indiqué pour commencer à informer les Concitoyens sur ce que renferme le Concept de Nigérien, NTC .

Peut être que vous l’auriez constaté , le Concept accompagne notre signature dans nos différentes publications, ainsi que celles d’autres Concitoyens , des Frères , à la base de son identification .

Après 63 ans de vie en République , nous en sommes encore dans l’hésitation en ce qui concerne les problèmes de gouvernance sociale et politique . A tel Age un Homme a qui a eu une vie bien accomplie n’aspirerait qu’ à la Paix sociale , à la paix avec lui-même , et à la concentration sur la spiritualité . Ce qui n’est pas le cas de notre République qui vient seulement d’enregistrer sa 1 ère alternance démocratique de pouvoir . Un Présidentdémocratiquement élu passant le relais à un autre élu démocratiquement .

Certes un Défi immense a été relevé, mais le chantier de la consolidation des acquis Républicains , et donc des bonnes pratiquesdémocratiques est encore à construire avec des matériaux appropriés .

De la Conférence Nationale à nos jours , les Acteurs politiques , et la Société Civile ,au gré des conjonctures , ont été au cœur des processus de gouvernance, de sauvegarde des Valeurs Républicaines. Il y a eu des avancées .Il y a eu également beaucoup de reflux sur le plan de la consolidation de l’unité nationale, de la promotion d’une Conscience historique patriotique, et la mobilisation autour d’enjeux importants de développent socio-économique .

Comme dirait l’Autre, sur môns de 30 ans leCitoyen nigérien , a abandonné beaucoup de Valeurs sociales fondamentales. Il a perdu beaucoup de Repères de vie en société. Naturellement les contre-valeurs ont pris ledessus dans les Rapports entre Citoyens, dansles Rapports avec l’Etat, et au sein de la gouvernance publique également .

La Citoyenneté positive, assise sur des Valeurs qui constituaient l’identité de la Nation nigérienne, et qui poussaient les uns et les autres à contribuer franchement à l’édification du pays, est à réhabiliter .

Nous pouvons et nous devons redevenir ces Nigériens prospectifs enthousiastes ,patriotes, jaloux de leur unité , et dignes .

Pour ce faire il faut élaborer une Charte récapitulative desdites Valeurs . Ellesserviront de guide dans la vie sociale pour le Nigérien de Type nouveau que nous souhaitons de tous nos vœux .

Dans le cadre de cette Publication nous ne soumettrons que le Contexte de la Charte de Valeurs du Citoyen Nigérien Tout Court NTC .

Dans une seconde Publication nous proposerons les Valeurs que nous avons pu recenser et codifier d’une certaine manière .

A terme tous nos concitoyens qui sont d’accord avec la proposition de Charte en général, et des Valeurs en particulier , vont constituer la grande Fraternelle de Nigériens Tout Court , NTC . Des Nigériens prospectifs et positifs .1. Pourquoi Nigérien Tout Court , NTC ?

Depuis l’avènement de la gouvernance démocratique, à la suite de la Conférence Nationale souveraine, le Niger comme du reste beaucoup d’autres pays de notre continent, avec un accent plus appuyé dans la zone francophone, est encore en transition démocratique. De l’indépendance à nos jour, le pays a connu quatre ( 4) coups d’Etats , sept(7) Républiques, et depuis peu la première alternance démocratique .

Malgré les valeurs démocratiques et républicaines inscrites dans les différentes constitutions, l’on assiste à une régression sociale, à la perte de valeurs sociales et d’éthique si chères aux sociétés traditionnelles.

Le système social influencé également par des idéologies et cultures importées, est en train de produire une citoyenneté improductive, sans identité ou réfèrent culturel authentique et sociale, sans engagement patriotique conséquent.

Ce type de citoyen sans attache socioculturel solide, sous cultivé, sans éthique, motivé principalement plus par des considérations d’intérêt individuel, égoïste, corruptible et donc disponible pour quelque aventure politique que ce soit dès lors qu’il est question de son intérêt , même en contradiction avec l’intérêt de la collectivité nationale , est en train de coloniser l’espace socio-politique .

La mauvaise citoyenneté est en train de chasser la bonne. Les tonneaux vides, les gueulards font entendre des tintamarres qui empêchent la grande symphonie bienfaisante pour tous de se faire entendre.

Ce citoyen ou nigérien pro-démocrate trouve son épanouissement dans la sous-culture et la défense des contrevaleurs socio culturelles, s’opposant par instinct de survie à l’émergence d’une culture de l’excellence, du progrès, de la modernité.

Le chevauchement générationnel en cours, avec des Générations « dites perdues », ne permet pas aux différentes Générations d’identifier leurs Missions et chercher à la mener à bon port.

Au regard des dynamiques mondiales complexifiées par plusieurs crises, des exigences de créer absolument des conditions d’épanouissement des Collectivités nationales par l’émergence d’une citoyenneté nouvelle porteuse de grandes valeurs permissives de progrès social. Il faut susciter des Mentalités et comportements compatibles avec les Dynamiques Mondiales de progrès et de modernité, et avec Enjeux nouveaux de la Globalisation .

Pour y répondre nous proposons de susciter une FRATERNELLE de citoyens animés par des Nigériennes et des Nigériens porteurs de ces valeurs de changement, de progrès, de respect des valeurs sociales fondatrices de nos Sociétés et défenseurs des valeurs républicaines véritables .

Ce sont ces Hommes et femmes se réclamant d’être des Nigériens Tout Court (NTC) pour souligner l’unicité de la Nation nigérienne , la solidarité et le patriotisme , comme ciments de leur fraternité , qui seront les dépositaires de la présente charte de Fraternité vraie.

Nous avons emprunté la Formule au Mali. Toutefois nous lui donnons un contenu conceptuel et, une matérialité dans les faits qui tiendront compte de notre vision et de nos spécificités

Le Mouvement Maliens Tout Cour a enregistré l’adhésion de chefs traditionnels, de nombreuses notabilités, et citoyens ordinaires. Il a beaucoup contribué à décrisper les conflits intercommunautaires.

Au Niger les agressions contre des Nigériens simplement du fait de leur appartenance éthique, ou la perte de travail pour des nigériens exerçant dans des Sociétés Françaises , nous ont confortés davantage dans notre conviction de susciter un grand mouvement citoyen apolitique de promotion de la Tolérance entre les communautés de l’acceptation de la différence et de la nécessité de consolider le sentiment d’appartenance à une nation solidaire et protectrice.

Aussi, l’alternance démocratique et la méthode de gouvernance impulsée depuis peu par le nouveau Président a mis à nu les déficiences structurelles qui plombent le développement du pays. Il s’agit notamment de la prédominance de contre-valeurs comme l’incompétence, les passe-droits, la corruption, les opportunismes surtout la recherche du gain facile, ont également accéléré le processus de mise forme du Concept de NTC , et sa mise en œuvre . ​.

Par Elhadj MAIGA Alzouma Nigérien Tout Court N T C

