Trois nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Chef de l’Etat

Le Président de la République Chef de l’Etat SEM Issoufou Mahamadou a reçu ce mercredi 16 janvier, les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès de la République du Niger.

Il s’agit de Monsieur Ousman Sougui Koko en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad, de Monsieur Alexandre Garcia en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de France et de Monsieur Mustafa Turker Ari en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur Kalla Ankouraou.

Source: Presidence de la Republique