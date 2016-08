Trois question a Diana Kaman, Vice-Presidente du ConNiF…

Pouvez-vous nous présenter le CoNiF et les fonctions que vous y exercez?

Le CoNiF- Conseil des Nigériens de France est l’entité fédératrice des nigériens ainsi que leurs représentations en France. C’est une jeune association créée en 2014 et qui a vocation à fédérer les nigériens de France afin de promouvoir la culture, la solidarité et d’avoir un impact positif sur le développement de notre pays.

J’occupe la fonction de Vice-présidente, chargée du développement durable et des ONG depuis décembre 2015, dans une équipe 100% nigérienne. Mon rôle est d’accompagner les associations dans la mise en œuvre de leurs projets associatifs et entrepreneuriaux en France et au Niger; à trouver les partenaires nous permettant de mettre en œuvre ce processus et à assurer des formations pour un renforcement des capacités dans le montage de projets et la recherche de financement.

Le 17 septembre prochain, le CoNiF organise la Journée de la Femme Nigérienne. Pouvez-vous nous expliquer les objectifs de cette journée?

Le 17 septembre prochain, le CoNiF, en collaboration avec les femmes nigériennes de France, organise la Journée de la Femme Nigérienne sous le thème «CONTRIBUTION DE LA FEMME DANS L’EMERGENCE D’UNE DIASPORA NIGERIENNE DYNAMIQUE».

Cette manifestation est la première édition d’un événement que nous souhaitons renouveler chaque année.

L’objectif est de mettre en lumière les femmes nigériennes de la diaspora. C’est surtout l’occasion de poser la question du rôle que nous, femmes nigériennes pouvons avoir dans l’émergence et le développement du pays et inciter la nouvelle génération à s’impliquer davantage.

Ainsi, la journée aura pour objectifs de :

– Donner la parole aux femmes nigériennes, actrices du développement et à la tête d’entreprises ou de structures associatives ; le but étant de montrer à la jeunesse qu’il y a des exemples de femmes qui entreprennent avec succès et qu’elles aussi peuvent se lancer !

– Mettre à l’honneur Aicha Macky, jeune femme nigérienne réalisatrice, à travers la projection de son film-documentaire « l’arbre sans fruit » qui met l’accent sur le problème de société qu’est l’infertilité et qui a remporté cette année le prix du meilleur film documentaire aux 12èmes African Movie Academy Awards.

– Intéresser les jeunes femmes nigériennes au débat de société, les impliquer dans le développement du Niger à travers la création d’une communauté des femmes nigériennes de la Diaspora.

– Présenter le projet « Moulin de l’espoir » qui consiste à financer 10 moulins solaires à des groupements de femmes, et qui a pour objectif d’insuffler un nouveau souffle aux femmes de Mainé Sarao dans la région de Diffa touchée de plein fouet par les attaques successives de Boko-haram. Le projet leur permettra de se constituer une activité génératrice de revenus. Or c’est justement le revenu qui permet de fixer les populations et nous savons que la lutte contre Boko Haram ne se fera pas sans le développement économique de la région.

A l’occasion de cette rentrée, quel message souhaitez-vous adresser aux femmes africaines de la diaspora ?

Nous ne pouvons pas rester en arrière, attendant que les choses se fassent. Nous devons nous impliquer, nous organiser et agir pour avoir de l’impact social, économique et servir de modèles aux futures générations.

Nous avons acquis des compétences au cours de nos formations et expériences professionnelles en France comme au Niger, qui pourraient être utiles pour le développement de nos pays. Posons-nous donc les questions « qu’est-ce que je peux faire pour mon pays»? ; «Comment puis-je contribuer au développement socio-économique» ? Et, retenons qu’il n’y a pas de petites contributions et que chaque geste compte. Il faut ouvrir des cercles de réflexions sur notre apport et travailler de concert avec les femmes du pays qui connaissent mieux le terrain et les défis auxquels la population est confrontée.

Pour le mot de la fin, je dirai Organisons-nous et Osons !