Troubles Post-Électoraux : Le Médiateur De La République Appelle Les Nigériens Au Sens De Responsabilité Et À L’esprit De Civisme

Dans un communiqué rendu publique vendredi dernier à son Cabinet, le Médiateur de la République du Niger, Me Ali Sirfi Maiga a condamné la vague de violences ainsi que les atteintes graves aux personnes, aux biens et à des symboles sacrés. Il appelle à la responsabilité et à l’esprit de civisme de tous les Nigériens et leur demande de faire confiance aux institutions de l’Etat en charge du contrôle de la régularité des opérations électorales.

Dans son communiqué, le Médiateur de la République constate avec préoccupation que la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI «a déclenché une vague de violences d’une rare intensité, avec des atteintes graves aux personnes, aux biens et a des symboles sacrés. Ce qui ne nous ressemble pas et qui pourrait, si l’on n’y prend garde, fragiliser le socle précieux de notre unité et de notre démocratie». Il condamne ainsi de tels comportements et rappelle à tous que la CENI ne s’est limitée qu’a son strict rôle qui est, l’organisation, la supervision et la proclamation des résultats globaux provisoires. Le Médiateur rappelle aussi que la décision finale de valider les élections relève de la Cour Constitutionnelle, conformément aux lois de la République du Niger.

Me Ali Sirfi Maiga en appelle au sens de responsabilité et à l’esprit de civisme des Nigériens et leur demande de faire confiance aux institutions de l’Etat en charge du contrôle de la régularité des opérations électorales». En attendant la proclamation définitive des résultats, le Médiateur de la République dit compter sur la bonne volonté de toutes les parties prenantes afin d’éloigner du pays le spectre effrayant de la destruction et permettre de construire une nation digne et prospère qui fera la fierté de la postérité. Pour ce faire, dit-il, «les auteurs des troubles actuels doivent faire preuve de grande tempérance et cesser leurs actes répréhensibles, en total porte-à-faux avec notre culture et nos valeurs ancestrales».

Au début du communiqué, le Médiateur a affirmé que les élections générales au Niger se sont déroulées jusqu’ici dans un climat de sérénité unanimement salué de par le monde. Pour lui, ce comportement digne vient rappeler la maturité d’esprit, le souci de paix et la soumission aux lois qui singularisent le Nigérien et font sa fierté.

Par Souleymane Yahaya (ONEP)