Un besoin de 271 millions de dollars d’aide humanitaire pour 2017

Le Premier ministre Brigi Rafini a procédé, hier lundi, au lancement du 7ème Plan de réponse humanitaire, consistant à porter le plaidoyer en vue de mobiliser les ressources nécessaires en vue d’assister les populations dans le besoin au Niger.



Ce Plan de réponse humanitaire va concerner quelques 1,5 millions d’individus ciblés par les organisations humanitaires œuvrant au Niger et va nécessiter un financement estimé à 271 millions de dollars, soit, 136 milliards de FCFA.

En tout, ce sont 120 projets soumis par 9 agences des Nations unies et 25 ONG qui seront chargées d’exécuter ce Plan de réponse humanitaire 2017.

À l’intention des partenaires humanitaires présents au cours de cette cérémonie, à savoir les représentants des structures nationales et internationales et les représentants des pays donateurs, le Premier ministre a expliqué que, « cette année encore, le Niger fait face à des défis humanitaires importants qui nécessitent une coordination effective entre les actions du gouvernement à travers son Plan de soutien et celui de ces derniers ».

Une fois de plus, les activités criminelles du groupe terroriste Boko haram, sont pointées du doigt.

Ainsi, selon Brigi Rafini, même si le gouvernement, avec le soutien constant de ses partenaires, a pu

efficacement contenir la situation, « il n’en demeure pas moins qu’à la date d’aujourd’hui, plus de 240 00 déplacés forcés sont toujours dans la région de Diffa ».

À elle seule, la région de Diffa à besoin de quelques 70 milliards de Fcfa a relevé Fodé N’diaye, le Coordonnateur humanitaire au Niger qui n’a pas manqué d’appeler à la mobilisation des ressources à temps, pour que les projets ciblés puissent être rapidement mis en œuvre et avoir un impact réel sur le terrain.