UN DÉPUTÉ DANS LE TRAFIC DE DROGUE AU NIGER: pour l’image du Niger, la justice doit sévir !

Dans ce cas la justice doit agir. Nous apprenons d’ailleurs l’arrestation il y a deux jours d’un autre trafiquant qui serait lié à cette affaire. Nous sommes dans une affaire de grand banditisme. Des individus sans foi ni loi qui aiment tuer et détruire des vies pour satisfaire leur boulimie.



En effet, selon les experts l’autre défi qui annihile l’effort de nos Etats dans la lutte contre le terrorisme c’est le trafic de la drogue et le tabac. Avec l’argent de ce trafic odieux ces terroristes arrivent à se procurer des armes plus sophistiquées que celles des armées régulières.

Et les experts préconisent justement une coopération douanière sous régionale pour venir à bout de ces trafics. On le voit, ces trafics constituent un terreau du terrorisme d’où la nécessité de les réprimer sans faiblesse. Pour restaurer l’image de notre pays et de nos autorités la justice doit sévir sur toute la ligne.

Si quelque part le budget national est au rouge, il y a sans conteste l’effort de la guerre qui fait que chaque année les collectifs budgétaires n’ont d’autres motifs que le volet sécuritaire qui exige des ajustements sans cesse du budget national. C’est dire que mettre ces trafiquants de drogue hors d’état de nuire n’est qu’un facteur de développement pour notre pays.