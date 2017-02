Un deuil national de 72 heures décrété au Niger

Le gouvernement nigérien a décrété, samedi, un deuil national de 72 heures, à compter de dimanche 26 Février, en la mémoire des éléments de Forces de Défense et de Sécurité (FDS) assassinés, lâchement mercredi dernier par des terroristes, à In-Tirzawan, dans la Région de Tillabéry, près de la frontière malienne.

Ce deuil a été annoncé par un communiqué du gouvernement, à l’issue de la réunion du Conseil Supérieur de la Défense Nationale, présidée par le président de la République Issoufou Mahamadou, chef Suprême des armées.

Par le même communiqué, le gouvernement présentait ses condoléances aux familles attristées et souhaitait un prompt rétablissement aux blessés.

Dans la soirée, le président Issoufou Mahamadou devait recevoir le Ministre français de la Défense Nationale, Jean Yves LeDrian, venu lui présenter les amitiés du gouvernement français et ses condoléances, suite à l’assassinat des militaires nigériens en mission par des terroristes, venus probablement du nord Mali.

« Je suis venu dire au revoir, au président Issoufou Mahamadou, au moment où s’achevait ma mission, en tant que ministre de la Défense Nationale. Le président Issoufou est un ami et un allié dans la lutte contre le terrorisme. Il était donc de mon devoir de venir le rassurer du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel », a affirmé le Ministre français.

Une attaque terroriste, rappelle-t-on, perpétrée le 22 février dernier dans le département de Ouallam (Région de Tillabéry à l’ouest du pays), a fait quinze (15) militaires nigériens tués et dix-neuf (19) autres blessés, a annoncé, jeudi soir dans un communiqué, le Colonel Touré Seydou Abdel Aziz, porte-parole du Ministère de la Défense nationale.

Selon le communiqué, c’est « dans l’après-midi du 22 février 2017, aux environs de 16h00, qu’une patrouille des Forces Armées Nigériennes a été attaquée par des éléments terroristes aux abords de la localité de In-Tirzawan à 16 Km au Nord de Tiloa dans le département de Ouallam ».

Le communiqué précise que « nous déplorons quinze (15) morts et dix-neuf (19) blessés dans nos rangs », ajoutant que « des opérations de ratissage ont été engagées dans le secteur pour neutraliser les terroristes en fuite ».

Aussi, « en cette circonstance douloureuse, poursuit le communiqué, le Ministre de la Défense Nationale, au Nom du Président de la République, du Gouvernement et du peuple nigériens, présente ses condoléances les plus émues aux familles des décédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ».

Le Ministre de la Défense Nationale a, en outre, salué les Forces de Défense et de Sécurité « pour le tribut qu’elles payent dans cette lutte contre les bandes terroristes et criminelles », conclut le communiqué.

Aux dernières nouvelles, un des militaires blessés a succombé à ses blessures, ce qui porte à 16, le nombre de militaires assassinés.