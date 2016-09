Un ‘Logiciel Politique’ Hors Pair !

Il vous souviendra qu’un ‘article torchon’ a fait le tour des réseaux sociaux faisant état d’une ‘crise au MPN KK. Ce papier est présentement assis dans les colonnes d’un medium électronique et honnêtement parlant nous n’avons même pas réservé une minute de lecture à ce charabia digne d’un papier hygiénique. A quoi bon ?

Ceci pour dire que les fariboles racontées à travers cet article ne dérangent guère le Président du MPN KK son excellence Ibrahim Yacouba car il n’y a vraiment pas de péril à domicile. Je n’apporte pas un droit de réponse à cet article charabia, c’est pas mon rôle, mais je tiens tout simplement rappeler ici les qualités de l’homme, je veux dire les qualités reconnues au Président Ibrahim Yacouba leader du Mouvement Patriotique Nigérien (MPN KK).

On dit souvent que l’homme politique est comme l’aigle ; plus il s’élève, moins il est visible. Le Président Ibrahim Yacouba a démystifié cette assertion car ce leader a démontré que plus il s’élevé plus il est proche de ses militants et sympathisants. Plus il s’élève plus il est accessible à ses militants et sympathisants et ce sans exagération aucune.

Mieux, le President Ibrahim Yacouba comprend les préoccupations de nos concitoyens. Ceci est extrêmement important car vraiment la honte des hommes politiques est de n’est pas pleurer, mais de faire pleurer tout un peuple. Notre charismatique leader a compris cet état de fait. Il ne veut pas voir son peuple malmené par des challenges auxquels on peut du reste trouver des solutions avec un très bon leadership et un management plus rigoureux du bien commun.

Le Président du MPN a compris une chose que tous les politiciens du pays réunis n’ont pas compris : c’est que l’unité, la cohésion et le militantisme à la base sont l’alpha et l’oméga de tout succès politique. On ne peut pas très bien gouverner si on ne saisit pas les challenges du peuple à la base. Avec son style pondéré calme et non réactionnaire l’homme continue à séduire le peuple nigérien et à ratisser large. C’est un véritable ‘logiciel politique’. Nombreux sont aujourd’hui les militants qui font défections au sein des autres partis pour joindre les rangs des patriotes.

L’authenticité avec laquelle il mène ‘le bateau MPN KK’ est exemplaire. Mieux ce leader tribun comprend une autre chose que les autres leaders politique de la place ne comprennent pas. Le camarade Président a compris depuis longtemps que la nature a doté l’homme d’une langue et de deux oreilles pour qu’il écoute deux fois plus qu’il ne parle. Le leader du MPN KK est à l’écoute des militants de son parti et du peuple nigérien. A tous les nouveaux adhérents sachez que le Président Yacouba est un homme « de gauche de la gauche » car étant un altermondialiste confirmé ; ce qui fait de lui un véritable combattant de la justice sociale. Contrairement aux autres leaders de partis qui disent être proches du peuple, lui le démontre dans ses actions de tous les jours, dans ses déplacements dans le Niger profond.

Le leader patriote veut en finir avec l’immobilisme, le clanisme, et les coups bats pour seulement voir le peuple prospérer dans un cadre harmonieux et démocratique. Le point de vue des journalistes, commentateurs et autres ‘political analysts’ peuvent diverger, c’est normal, nous sommes en démocratie, mais on ne peut pas nier le caractère rassembleur et bosseur de ce ‘magicien en politique’ et adepte de la bonne gouvernance et du ‘performance based management’ c’est-à-dire d’un leadership basé sur l’efficacité et les résultats sur le terrain.

Le Président Ibrahim Yacouba est un réformateur-éclairé et éclaireur qui a compris que tout est à construire au pays. Ce petit procès qu’on veut lui faire dans les médias et sur les réseaux sociaux est tout simplement un non-lieu. Ce petit groupe qui s’agite finira par se convaincre que le Président du MPN KK a le style, l’audace et la colonne vertébrale qu’il faut en politique pour hisser un pays comme le nôtre haut au sein des nations qui prospèrent.

Au total, nous disons tout simplement à tous ceux qui tentent démoraliser les troupes MPN KK à l’intérieur comme à l’extérieur du pays que c’est vraiment peine perdue ! Le Président du MPN marchant droit dans ses bottes continue à rassurer et à susciter l’espoir surtout chez le jeunes et les femmes qui sont indéniablement de véritable réservoir de vote.

En un mot nous demandons à tous ces groupuscules qui gesticulent par ci par là de plutôt déployer leur énergie autour des idéaux du parti et aider le camarade Président Ibrahim Yacouba à construire l’espoir. Arrêtons les agitations et cultivons l’espoir. ‘Ne dansons pas avant la musique’ car le Président du MPN n’est pas véritablement aux affaires (bien qu’étant allié au régime de Niamey) pour être jugé sur les faits. Formons une union sacrée et apportons un soutien qui ne souffre d’aucune ambiguïté à notre leader, au leader du MPN afin d’assurer la consécration en 2021.

Vive cette UNION que j’appelle de tous mes vœux ! et ‘Yes We Can’ pour emprunter le slogan historique d’une autre icone de la politique moderne, j’ai nommé Barak H. Obama !

A bon entendeur !