Un nouveau front kishin kassa-société civile en gestation : Le rêve éveillé d’Ibrahim Yacoubou!

Le président national du parti Kishin-Kassa, Président du Front Patriotique pour la Patrie, et ex-ministre des Affaires Etrangères endormi (certains l’ont surnommé » dormidor « , ne manque pas d’activisme politique à sa manière. Il est sur tous les fronts, histoire de jouer un rôle dans la future alternance politique dont lui-même et tous les autres leaders de l’opposition ne cessent de rêver. Ainsi après avoir participé à la fameuse rencontre de Cotonou avec le président-fugitif du Moden Lumana Africa, Yacoubou Ibrahim s’est autorisée une rencontre de haut niveau avec un front entier de la société civile, Le cadre de concertation et d’actions citoyennes de la société civile nigérienne indépendante.

Comme on peut le constater le président de KishinKassa voudra changer de méthode de lutte politique. Verser dans des activités de subversion contre le régime s’il le faut. Ce qui importe pour lui, ce sont les retombées de la lutte, les situations de profit et sans doute le retour rapide aux affaires.

La robe d’ancien syndicaliste aidant, il n’a pas mis du temps à renouer avec ses anciennes fréquentations, ses anciens camarades de la société civile dont il ne décochait plus les appels téléphoniques, tout le temps qu’il vivait dans l’opulence comme membre du gouvernement. Ce geste inamical et irrévérencieux, les petits gars de la société civile ne l’ont pas encore oublié. Mais ils font mine de pardonner, histoire de respecter la lutte engagée contre un adversaire commun.

C’est donc avec des grands airs de chef que Yacoubou a eu une réunion de travail avec une belle délégation d’acteurs de la société civile. Des visages qu’il connait et d’anciens amis qu’il n’a plus revu depuis des lustres. Puis s’en suivra la fameuse réunion pendant plus d’une heure d’horloge où il fut question de la lutte contre la Loi des Finances 2018 pendant que celle de 2019 suit actuellement son cours normal d’élaboration et que tout le processus est même en voie de finition pour atterrir à l’Assemblée Nationale.

De cette façon, est-il normal et équilibré de continuer à lutter contre une loi 2018 dont il ne sera plus question au plus grand tard au mois de décembre prochain ? Puis Un nouveau front kishin kassa-société civile en gestation : Le rêve éveillé d’Ibrahim Yacoubou! en plus, de quelle force Yacoubou et ses amis de la société civile peuvent-ils se prévaloir pour faire fléchir tout un gouvernement ? Sans doute que le président du KK, en bon Maouri a fait des consultations de Bori pour connaître ses chances de succès.

Nous n’en sommes pas encore là, mais Yacoubou continue d’impressionner en termes de volte-face et d’intrigues. IL s’agit d’un individu du genre faiseur en tout et connaisseur de tout. Il est aussi plus prétentieux que Hama Amadou puisque ses parents Maoouri lui ont attribué depuis fort longtemps un destin exceptionnel. Ils disent notamment que c’est le deuxième membre de leur communauté qui occupera un fauteuil présidentiel après Feu Baré Mainassara Ibrahim.

On peut croire difficilement à la dite hypothèse puisque ceux qui ont connu le père de Yacoubou disent que son père feu Ibrahim est originaire de Bonkoukou et qu’il serait un bon bouzou noir.

Ce qui revint à dire que les oracles de l’Arewa se sont pour une fois trompés de personne. Mais pour revenir aux activités de notre bonhomme, nous disons qu’il doit savoir peser le pour et le contre de son activisme. N’est-ce pas cet activisme forcé et aveugle qui a récemment conduit plusieurs de ses amis en prison ?

Les Nouhou Arzika, Ali Idrissa et Moussa Tchangari sont allés en prison, mais aucun d’entre eux n’a versé des larmes. Ce qui n’est pas évident pour notre ami Yacoubou, un individu quelque peu efféminé disent ses détracteurs. Nous le conseillons de bien se tenir. De ne pas trop s’exposer et se précipiter à bruler les étapes. Qu’il soit patient et surtout…. Républicain, puisque la loi elle, est impersonnelle et s’applique à quiconque en cas de violation. De plus, nul n’a sa destinée prévue à l’avance.

Nul ne peut prétendre qu’il sera chef avant le terme. Sauf lorsqu’on passe le temps à fréquenter les maisons lugubres et mal éclairées des charlatans et autres faux marabouts… Le président du KK ne doit pas à notre humble avis, confondre vitesse et précipitation.