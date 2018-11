Un nouveau rapport montre que l’utilisation de méthodes modernes de contraception augmente au Niger: les dépenses du gouvernement sur la planification familiale dépassent 8 millions USD

Un rapport international révolutionnaire lancé aujourd’hui montre que le Niger continue de faire avancer son programme de planification familiale, mais n’atteindra probablement pas ses objectifs ambitieux établis en 2012. Le Niger a vu une augmentation dans l’utilisation de méthodes modernes de contraception, ce qui a empêché plus de 200 000 grossesses non désirées et 73 000 avortements pratiqués dans de mauvaises conditions entre juillet 2017 et juillet 2018.

Le rapport toutefois montre également que seulement 16 % des femmes dans la tranche d’âge de 15 à 49 ans utilisent la contraception moderne, et qu’autour de 20 % des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans ont un besoin non satisfait en matière de contraception moderne au Niger.

Au-delà du Niger, le rapport montre que les femmes et les jeunes filles sont plus nombreuses que jamais à faire le choix volontaire d’utiliser la contraception dans les 69 pays aux revenus les plus faibles dans le monde.

Le rapport intitulé FP2020 : Catalyzing Collaboration a été produit par le Family Planning 2020 (FP2020) – un partenariat mondial de premier plan qui soutient le droit des femmes et des jeunes filles de décider librement si, quand et combien d’enfants elles souhaitent avoir. Le rapport fait figurer pour la toute première fois de nouvelles données concernant les dépenses du gouvernement sur la planification familiale au Niger. Le rapport disponible en format électronique à l’adresse [progress.familyplanning2020.org] indique :

Au Niger, chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, une estimation de 15,6 % ou encore 696 000 utilisent une méthode moderne de contraception en 2018. Ceci représente 308 000 de plus qu’en 2012.

Le taux d’utilisation de contraceptifs modernes chez les femmes mariées est passé à 18,6 %.

Entre juillet 2017 et juillet 2018, l’utilisation de contraceptifs modernes a empêché plus de :

○ 206 000 grossesses non désirées,

○ 73 000 avortements pratiqués dans de mauvaises conditions,

○ 840 décès maternels.

Toutefois, 19,8 % des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans ont un besoin non satisfait en matière de contraception moderne.

Les dépenses publiques nationales en matière de planification familiale s’élèvent à 8,1 millions USD (2016) – pour comparer avec d’autres pays, veuillez consulter la page 23 du rapport sur le lien ci-dessus.

○ À partir de 2018, le gouvernement s’est engagé à mobiliser la ligne budgétaire actuelle de 200 000 000 FCFA (350 000 USD) au profit de consommables médicaux et de produits contraceptifs. Ce budget subira une augmentation d’au moins 10 % chaque année jusqu’en 2020.

Les priorités des politiques comprennent une augmentation des points d’accès aux services de santé reproductive et de planification familiale pour les jeunes et les adolescents, à l’école et également dans des contextes hors scolarisation.

À l’échelle mondiale :

Le nombre de femmes et de jeunes filles utilisant une méthode moderne de contraception dans les 69 pays les plus pauvres du monde a augmenté pour atteindre 317 millions depuis juillet 2018.

Cela représente 46 millions d’utilisatrices supplémentaires par rapport à 2012 (année du lancement du FP2020), soit autour de 30 % de plus que la tendance historique.

L’utilisation de contraceptifs modernes augmente le plus rapidement en Afrique dans les pays du FP2020 : à compter de juillet 2018, 24 % des femmes en âge de procréer dans ces pays utilisent une méthode moderne.

« La planification familiale basée sur les droits est un catalyseur qui libère le potentiel des jeunes filles et des femmes au Niger et autour du monde. Notre objectif est de veiller à ce que chacune soit en mesure d’exercer ses droits fondamentaux à l’autodétermination, à la santé, à la dignité et à l’égalité. Ceci constitue une stratégie essentielle pour que les pays puissent améliorer la santé et le bien-être de leurs citoyens et de leur économie, » a déclaré aujourd’hui Beth Schlachter, directrice générale du Family Planning 2020.

« Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, et il ne peut y avoir de population en bonne santé dans le monde ou au Niger sans soins de santé reproductive. Alors que nous continuons à construire le cadre de la couverture sanitaire universelle (CSU), nous devons veiller à ce que toutes les femmes et les jeunes filles aient accès à une contraception complète, gratuite et volontaire. À mesure que les pays édifient leurs stratégies en matière de CSU, le planning familial reposant sur les droits et les services s’occupant des droits des femmes en matière de SSR doivent être intégrés au sein des systèmes de soins de santé primaires, » a-t-elle ajouté.

