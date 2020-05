Un projet d’accord UMOA et la France, brandi comme la fin du franc CFA !

Ce projet d’accord est une mise en scène politique pour nous divertir. L ‘accord qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, devrait être signé par l’UEMOA et non l’ UMOA, s’il consacre la mise en œuvre de l’ECO transitoire, qui doit converger vers l’ECO original selvateur de la CEDEAO.

C’est l’UEMOA qui s’occupe de la politique de l’intégration économique et monétaire depuis 1994, date de sa création. La BCEAO, la commission bancaire, le comité chargé de la politique monétaire de l’UMOA, sont des institutions qui doivent coordonner leurs actions au sein de l’UEMOA.

En principe général de droit international et des finances publiques , le conseil des experts, doit donner d’abord, un avis technique au conseil des ministres de l’UEMOA, qui doit se prononcer, puis soumettre sa proposition à la conférence des chefs d’États de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, l’ UEMOA qui décident en dernier ressort, en fin la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-africaine , l’UEMOA, en informe le public par un communiqué officiel du Président de la dite commission.

L’ UEMOA et la CEDEAO sont parties prenantes à la création de la monnaie commune unique Africaine, l’ECO, en juin 2019.

La France signe un accord avec l’UMOA et voudrait que ça engage l’UEMOA, organisme sous-regional chargé de l’intégration économique et monétaire qui a déjà participé à la création de la monnaie ECO de la CEDEAO.

Nous sommes dans quelle procédure, dans quelle logique ?

La CEDEAO et l’UEMOA se devraient de se ressaisir, de prendre leur destin commun en main.

La France se devrait de respecter les pays africains, le monde a évolué, l’Afrique dispose aujourd’hui des grands économistes patriotes qui comprennent vite les choses.

Ce projet d’accord n’a rien à voir avec la décision prise à Abuja, en juin 2019 portant création d’une monnaie commune unique Africaine , ECO par les quinze pays membres de la CEDEAO.

Les pays, locomotives économiques de l’Afrique de l’Ouest, le Nigéria et le Ghana, qui ont une grande expérience de la gestion monétaire, doivent se ressaisir, de ne pas laisser mourir le « Bébé » qu’ils ont enfanté, la monnaie ECO au profit des intérêts sordides étrangers.

La CEDEAO doit se réveiller, rester soudée, debout, digne , solidaire , courageuse et progresser avec son noble projet salutaire pour une CEDEAO des peuples.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI. (Contribution Web)