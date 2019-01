Un projet de pipeline Niger-Bénin de plus 2000 Milliards de FCFA pour l’exportation du pétrole nigérien…

Laying gas pipes, Saudi Arabia, Middle East

Le Niger et le Bénin ont convenu de la réalisation d’un projet de pipeline d’un coût de près de 2400 milliards de FCFA pour l’exportation du pétrole nigérien, selon les termes d’un accord bilatéral signé mercredi 23 janvier à Niamey entre Le ministre nigérien du pétrole, M. Foumakoye Gado et son homologue béninois, M. Samou Seidou Abembi .

La signature de cette convention marque le pas décisif dans le processus de commercialisation du pétrole nigérien sur le marché international via le Bénin. La production pétrolière du Niger actuellement de 20 mille barils par jour passera à 110 mille barils par jour et pouvant aller jusqu’à 200 mille, fera bientôt du pays, un exportateur du pétrole dans sa plénitude, selon les autorités nigériennes.

Ce projet est estimé à un coût global de 4 milliards de dollars. Il s’agit pour les deux pays d’un grand défi à relever afin que cet important investissement soit partagé et bénéfique pour leurs populations respectives.

‘’Nous ne pouvons que féliciter l’ensemble des équipes du Bénin et du Niger, qui ont travaillé en étroite collaboration pour la finalisation du document convention, objet de la présente signature ‘’, a déclaré le ministre nigérien du Pétrole M. Foumakoye Gado, notant que « Nous espérons qu’avec cette signature, les autres étapes qui reste, à savoir l’étude de faisabilité et la mise en place d’une société de transport, suivront incessamment pour qu’en cette année 2019 commencent effectivement les travaux de construction des infrastructures de surface et du pipeline ».

‘’ Les travaux vont bientôt démarrer et se concrétiser, plus vite que possible ‘’, a estimé M. Samou Seidou Abembi, ministre des Energies et des Mines du Bénin.

Pour le ministre Samou Seidou Abemdi, cette signature marque le premier pas décisif devant enclencher la réalisation de l’ouvrage, dont les retombés bénéficieront aux populations des deux pays. Parmi les dispositions à prendre pour la suite du processus, figure la mise en place rapide du comité paritaire de suivi. D’ores et déjà, les différent membres sont désignés, et tiendront bientôt leur première réunion qui va adopter leur plan d’actions à soumettre pour une approbation dans les plus brefs délais.

Depuis 2011, le Niger est entré dans le cercle des producteurs du pétrole avec l’exploitation du bloc d’Agadem (Nord-Est) dans le cadre d’un contrat de partage de production avec l’opérateur chinois CNPC.

Par Agence Nigerienne de Presse