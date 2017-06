Un Ramadan dans les pires conditions pour Abdou Labo et compagnons d’infortune

La vingtaine de personnes poursuivie dans le cadre de l’affaire dite de « supposition d’enfants », condamnées en mars dernier, à un an de prison ferme ont été depuis le 1er juin, incarcérées dans des prisons de Kollo pour les femmes et Say les hommes.

Cette incarcération intervient après le rejet de leur appel par la Cour de Cassation. Convoquées mercredi à la gendarmerie, elles ont été directement acheminées dans les prisons.

Loin de nous l’idée de défendre une impunité ou un traitement de faveur, mais nous estimons que les renvoyer en prison dans cette période du mois béni de Ramadan, un mois de pardon et piété est inopportun, surtout que la majorité des personnes incriminées vit sur le territoire national et présentait des garanties.

On aurait pu les laisser finir le mois de jeûne de Ramadan en famille et exécuter l’arrêt de la Cour de cassation juste après la fête de l’Aïd El fitr.