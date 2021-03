Un vibrant appel au père de la nation pour une décrispation du climat politique…

Share on Twitter

La situation socio-économique et sécuritaire, difficile que traverse notre pays , exige de chaque nigérien un minimum de sacrifice. Le pays a besoin de son unité nationale , de sa sérénité , pour pouvoir faire face aux grands défis qui l’assaillent.

C’est pourquoi nous nous permettons de solliciter la bienveillance du chef suprême de l’administration, père de la nation, en vue de bien vouloir faire faire créer les conditions d’une décrispation du climat politique actuel.

A cet effet, il serait hautement souhaitable d’envisager de faire procéder à la libération des acteurs politiques incarcérés dans les prisons civiles du pays , d’une part et d’autre part, faire , faire lever les gardes à vue , des femmes de l’opposition politique , qui se trouveraient actuellement dans les locaux de la police judiciaire.

L ‘opposition politique , le pouvoir politique , la société civile et les sages de la nation se doivent de se retrouver autour d’une table de dialogue politique franc et constructif en vue de pouvoir bien dessiner les perspectives d’un Niger prospère, d’un Niger démocratique, d’un Niger toujours fraternel , d’un Niger de fair-play politique et d’un Niger de pardon mutuel.

C’est notre Niger qui gagne , et notre jeune et fragile démocratie qui progresse ! C’est un appel d’un modeste citoyen !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.