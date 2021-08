Une délégation Burundaise de Haut niveau à Niamey pour s’inspirer de la Gestion du Niger sur la COVID-19: l’expérience nigérienne fait école

L’expérience nigérienne de la gestion du covid19 est très appréciée sur la scène internationale. C’est ainsi qu’une délégation burundaise de haut niveau a entrepris une visite dans notre pays afin de s’inspirer de l’expérience nigérienne. Une délégation de haut niveau du Ministère de la Santé de Burundi est depuis hier à Niamey.

L’objectif de cette mission est de s’inspirer de la gestion des autorités sanitaires en matière de la lutte contre la COVID-19, cette gestion du Niger fait école aujourd’hui dans la sous région et au-delà. Il est prévu dans le programme de cette mission une rencontre avec le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales Dr illiassou idi Mainassara avec lequel la mission s’imprègnera de toutes les stratégies déployées par le Gouvernement du Niger pour une gestion efficace de cette pandémie, ensuite il est prévu plusieurs rencontres avec les différents comités et acteurs impliqués dans cette lutte.

Le choix du Niger par la République soeur de BURINDI pour accueillir cette mission a été guidé et facilité par l’OMS qui a beaucoup apprécié la résilience du système de santé du Niger et surtout l’engagement politique et le courage ayant conduit le Gouvernement à prendre des mesures urgentes et anticipées. C’est une satisfaction qui anime les différents responsables du Ministère de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales du Niger, pour cette marque de reconnaissance de l’OMS.

Il faut également le rappeler qu’en plus des efforts consentis par le Gouvernement du Niger, les partenaires techniques et financiers ont aussi beaucoup accompagné le Niger dans cette épreuve et continuent d’ailleurs à soutenir le Niger pour maîtriser cette maladie à travers plusieurs actions et stratégies qu’il s’agisse de la prise en charge ou de la vaccination.

Par Djibrill Nassamou