Une délégation de la Fédération pour la Paix Universelle reçue jeudi par le Président de la République…

Le Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu jeudi, 17 octobre 2019, une délégation de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) conduite par la Présidente de la Fédération pour l’Afrique Mme Katherine Rigney.

La délégation, comprenant notamment l’ancien Président de la République du Niger, SEM Mahamane Ousmane, est venue informer le Chef de l’Etat de la tenue d’un sommet continental, que la Fondatrice de la Fédération a décidé d’organiser au Niger les 28, 29 et 30 novembre prochain, a dit le porte-parole de la FPU à l’issue de l’audience.

Ce sommet a pour objectif de contribuer à accomplir le rêve de l’Afrique, « le rêve d’une Afrique unie, paisible, pacifique et prospère », a-t-il affirmé précisant que le désir de la Fondatrice de la FPU est d’accompagner le leadership, « surtout la gouvernance dirigée par SEM Issoufou Mahamadou pour donner une nouvelle image au continent africain basée sur les valeurs morales.»

Cette conférence aura pour thème : « construire une Afrique paisible, unie, pacifique et prospère, centrée sur les valeurs morales d’éthique universelle et sur un fondement c’est-à-dire l’interdépendance, la compréhension mutuelle et les valeurs universelles. »

« Nous avons rencontré le Président de la République pour recueillir ses conseils par sa sagesse car nous avons vu comment le Sommet de l’Union Africaine a été conduit par SEM Issoufou Mahamadou de main de maitre et le rêve tant attendu par l’Union Africaine depuis 1963 s’est accompli par le lancement de la ZLECAf. », a-t-il souligné.

Lancer le Premier sommet continental en Afrique, au Niger, c‘est donner un nouveau souffle, un nouvel élan, une nouvelle vitalité à cet engagement et à cet objectif, a-t-il déclaré.

Par la Presidence de la Republique