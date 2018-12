Une diplomatie plus offensive…

Le Conseil des Ministres s’est réuni hier, sous la présidence du Président de la République, Issoufou Mahamadou. Au titre des mesures nominatives, il faut noter et saluer la nomination de Monsieur Abarry Abdou, cadre supérieur des Affaires Etrangères, comme représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies à New York et de Monsieur Abdallah Wafy, comme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger auprès des Etats Unis d’Amérique.

Ces deux personnalités qui disposent d’une riche et solide expérience en matière de diplomatie vont certainement travailler pour booster davantage et crédibiliser la diplomatie nigérienne afin de mieux traduire en actes concrets la vision du Président Issoufou.

SE le Général Abdallah Wafy est devenu au fil du temps, un diplomate chevronné. Il avait gravi les échelons au niveau des instances onusiennes et depuis plusieurs années déjà, il était le représentant permanent du Niger à l’ONU. Il s’set personnellement impliqué dans la mobilisation des fonds pour le G5 Sahel et a défendu vaillamment la position du Niger sur toutes les questions en instance à l’ONU.

Par ailleurs, comme on le sait, le chef de l’état, accorde une importance capitale à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Il est devenu au fil des années, le leader incontesté de cette lutte implacable dans la sous région. Et c’est à juste titre qu’il s’appuiera sur ces personnalités expérimentées pour raffermir davantage nos relations avec Washington.

Président en exercice du G5 Sahel, le Président Issoufou sait mieux que quiconque que le soutien américain pour lutter contre le terrorisme international est primordial.

D’ailleurs dans une récente interview qu’il nous accordée, l’Ambassadeur Américain au Niger, « que le Niger bénéficiera d’une aide bilatérale d’un montant de 21,39 millions de dollars US au titre d’aide publique directe pour l’année en cours, au profit de la force conjointe G5 Sahel et de 47,24 millions de dollars US pour une autre aide bilatérale dans le domaine de l’assistance militaire.

Cet appui démontre l’engagement des Etats-Unis envers le Niger et le G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre les défis sécuritaires transnationaux, l’assistance humanitaire et le développement.

Depuis le décaissement de la première tranche d’un montant de 60 millions de dollars US en Octobre 2017, l’aide directe aux forces conjointes du G5 Sahel a presque doublé, totalisant un montant de 111 millions de dollars US au titre de la dernière tranche pour répondre aux priorités de renforcement des capacités de la force du G5 Sahel ».

Quand à son Excellence Hassana Alidou ancien ambassadeur du Niger à Washington, elle a été nommée ambassadeur itinérant. Elle sera désormais Représentante de l’État du Niger auprès d’un État étranger, elle est accréditée auprès du chef d’État pour diriger la mission diplomatique, c’est à dire Représentante personnelle du Chef de l’État pour un temps limité ou une mission donnée, dans plusieurs pays.

Après son succès éclatant à Washington, elle mettra sa riche expérience et son carnet d’adresses au service du Niger. Tamtaminfo souhaite à toutes ces personnalités un bon vent.

Par Tamtam Info News