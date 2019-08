Une forte mobilisation du personnel d’Orange Niger pour un arrêt de travail…

Il etait 8 heures à Niamey, nous etions à la devanture des locaux d’Orange Niger. Un silence total et absolu, comme à la morgue ! Peu à peu, les agents arrivent mais restent en dehors des locaux fortement déterminés.

L’ensemble du personnel de cette société de téléphonie, s’est fortement mobilisé pour répondre à l’appel des délégués du personnel qui ont lancé un mot d’ordre de grève pour non satisfaction de leur revendication.

La grande manifestation d‘hier matin, est la conséquencedirecte de la mauvaise foi et la mauvaise intention des responsables de cette entreprise qui désirent laisser plusieurs pères de famille dans une situation chaotique.

Le personnel est uni et solidaire pour défendre ses intérêts. « Le personnel s’est fortement mobilisé a dit un délégué du personnel, la grève a été suivie par l’ensemble des travailleurs. On vient de donner l’ordre au personnel de rentrer et rester à la maison demain », a déclaré le délégué du personnel, sur un ton ferme.

D’après certaines sources, le Directeur Général d’Orange Niger a été convoqué hier mardi 20 août 2019 au Ministère de l’Emploi.

A notre avis, l’Etat doit tout mettre en œuvre dans la légalité pour contraindre, le Directeur Général d’Orange Niger à prendre en compte les légitimes revendications du personnel qui ne demandent rien d’autre que leurs droits.







A noter que les grévistes sont prêts pour des discutions sincères afin de trouver une issue heureuse à cette affaire qui oppose la direction générale d’Orange Niger à son personnel.

Rappelons qu’au Tchad face à un cas similaire, la longue lutte des employés de Tigo Tchad a porté ses fruits.

En effet, sous l’égide des autorités tchadiennes, instruites par le Président Idriss Déby Itno, de longues négociations ont abouti à un accord qui a permis aux salariés d’entrer dans leurs droits.

Cela est également possible au Niger. Il faut simplement de la volonté et de la fermeté.

Par A. Aziz Ibrahim (Tamtam-info News)